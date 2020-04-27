Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin: İsveç’te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok, ölsen daha iyi

İsveç vatandaşı olan Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, Sağlık Bakanlığı’nın İsveç’e özel uçak gönderip vatandaşımızı getirmesiyle ilgili olarak, “İsveç’te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Ölsen daha iyi. Buradan giden uçak, hepimizin göğsünü kabarttı. Kuzenlerim hastalığa yakalandı ve hiçbirini hastaneye kabul etmediler, hepsi evde geçirdi hastalığı” ifadelerini kullandı.

10 yıldan uzun süredir Türkiye'de birçok takımda oynayan ve İsveç Milli Takımı'nın da formasını giyen Adana Demirspor Kaptanı Erkan Zengin, İhlas Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. 2 Mayıs'ta idmanlara başlayacaklarını belirten ve hazırlıklarını Antalya'da sürdürdüğünü söyleyen Zengin, “Ligler 12 Haziran'da başlarsa 40 günlük bir süremiz olacak. Bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Vücuttan daha önemlisi, kafa olarak hazırlanabilir miyiz? Bu ayrı bir durum. Ben vücuttan daha çok oyuncuların kafa olarak orada olmayacağına inanıyorum" dedi.

"Vaka çok fazla; Stockholm'de virüse yakalanan 700 bin insan var"

Zengin sözlerine şöyle devam etti:

"Hepimiz ayrı insanlarız. Farklı düşüncelerimiz var. Bazıları için bu virüs belki çok korkutucu olmayabilir ama bazıları elinde dezenfektanla geziyor. Devletimizin zaten çabasını görüyoruz. Her gün güzel haberlerle kafamız daha çok rahatlıyor. O yüzden bu da sahaya yansıyacaktır. Bir yerde de bunun bir sonunun olması gerekiyor. Futbolun da başlaması gerekiyor. İsveç'i takip ediyorum. Futbolcular antrenmana çıkıyor. Vaka çok fazla. Stockholm'de virüse yakalanan 700 bin insan var. Bu şehirde 1,5 milyon insan yaşıyor, neredeyse yarısı virüse yakalanmış. Onların yaptığı doğru mu bilmiyorum. Okullar açık, çocuklar okula gidiyor. Burada biz yapsak, önlemini almazsak belki 10 katı olacak. Burada 80 milyon nüfus var, orada 10 nüfus milyon var ve inanılmaz sayıda vaka var İsveç'te. Devletimizin vereceği haberler sahaya da yansır diye düşünüyorum."

Bakanlık hastaneye kabul edilmeyen Türk vatandaşı almak için özel jet gönermişti

İsveç'te korona testi pozitif çıkmasına karşın hastaneye kabul edilmeyen Türk vatandaşı Emrullah Gülüşken'in kızının çektiği video sonrasında Sağlık Bakanlığı özel bir jet göndererek vatandaşımızı alıp Türkiye'ye getirmişti. Yaşananlarla ilgili olarak konuşan Erkan Zengin, şunları kaydetti:

“İsveç'te sağlıkla ilgili hiçbir şey yok. Orada ölsen daha iyi. Öyle bir durum var. Hastaneye almazlar şu an. Benim kuzenlerimde de virüs oldu, hepsi evde kalıyor. Hastaneye gitseler bile almıyorlar. Evde geçirdiler bu hastalığı. Devletimizin uçak gönderdiğini gördüm ve tüylerim diken diken oldu. Antalya'da kamp yapılan dönemlerde İsveç, futbol takımlarını buradan çekmişti ve İspanya'da kamp yapacaklarını açıklamıştı. Biz bugün İsveç'in bakmadığı hastamızı uçak gönderip aldık. Bu inanılmaz bir durum ve gurur verici bir şey. Bütün dünya nasıl bir millet olduğumuzu gördü. İtalya, İspanya, Fransa, İngiltere, ABD'yi görüyoruz. Buradaki bakanların bile Türkiye'yle ilgili söyledikleri çok güzel. Ben arkadaşlarımla konuşuyorum, bizim yaptıklarımızı takdir ediyorlar. Burada olmaktan dolayı herkesin gurur duyması lazım. Hepimiz kenetlendik. Hem insan olarak da diğer ülkelere göre daha farklıyız. Bu yüzden birbirine sahiplenme üst seviyede. Bir kanalda bir yardım çağrısı yapılıyor, herkes yardım ediyor. Başka ülkelerde yok bu. Türkiye'yi sevmeyen ülkeler bu süreçte Türkiye'den yardım istiyor. Devletimizin inanılmaz bir çalışması var." (İHA)