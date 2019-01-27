Adana'da şüpheli ölüm; intihar mı, cinayet mi?

Adana polisi, Kırgızistan uyruklu çocuk bakıcısı Aizada Nambetova’nın (31), evindeki banyoda külotlu çorapla tavana asılı cansız bedenini buldu. Nambetova’nın intihar mı ettiği yoksa cinayete mi kurban gittiği araştırılıyor.

Olay, 25 Ocak’ta, merkez Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’nde meydana geldi. Bakıcılık yapmak için ülkesinden Adana’ya geldiği belirtilen Kırgız Aizada Nambetova’nın çocuklarına baktığı aile, kadına ulaşamayınca polise haber geldi.

Bunun üzerine Nambetova’nın evine giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir çağırdı. Kilitli olduğu belirlenen kapının çilingir tarafından açılmasıyla içeri giren ekipler, Kırgız kadının banyoda külotlu çorapla tavana asılı cansız bedenini buldu. Polis ekipleri, yalnız yaşadığı öğrenilen kadının intihar mı ettiğini yoksa cinayete mi kurban gittiğini belirlemek için soruşturma başlattı. Kırgız Aizada Nambetova’nın cansız bedeni, otopsi için götürüldüğü Adana Adli Tıp Kurumu’nun morgunda bekletiliyor. (DHA)