Adana'da 'Koronavirüs salgınından korunmak' için 3 metrelik 'koronasiklet' üretildi

Adana'da gösteri ve filmler için özel üretim bisiklet tasarımı yapan Yaşar Demir, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınından korunmak için 'koronasiklet' adını verdiği 3 metre boyunda sosyal mesafe kurallarına uygun bisiklet tasarladı.

Demir, normal bir bisikletin üzerine ek olarak çatı kaynakladı ve sistemin zincir ve pedal mekanizmalarını yeniden üretti.

Adana Şakirpaşa Havalimanı yakınındaki sanayide çalışan Demir, uçakların iniş ve kalkış sistemlerini gözlemleyerek bisikletin altına ek olarak yaptığı ve kol sistemiyle devreye giren iki teker ekleyerek dengede kalmasını sağladı.

Demir 'koronasiklet' adını verdiği bisikletle ilgili şunları söyledi:

"Pandemi sürecinde aklımda böyle bir bisiklet tasarımı yapmak vardı. Koronavirüs salgını olunca üretime geçtim. Boyu şu anda 3 metreye yakın. Altına, dengede durması için ek ayaklar yaptım. Rahat inip binmek için de merdiven gibi demir kaynattım. Yüksekte kullanınca hem serin oluyor hem de sosyal mesafe kurallarına uyaran insanlardan uzak kalıyorum.” (DHA)