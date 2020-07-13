Adana Büyükşehir Meclisi'nde 'haciz' tartışması; AKP Grup Başkanvekili yaşananlar için 'tiyatro' dedi

Adana Büyükşehir Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı dördüncü oturumuna geçen hafta başkanlık makamına gelen haciz işlemi damgasını vurdu. AKP Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan, haciz olayının tiyatro olduğunu savundu.

Gündem dışı ilk sözü alan MHP Grup Sözcüsü Cemal Demirdağ, Ayasofya Müzesinin cami haline dönüştürülme kararına değindikten sonra 10 Temmuz 2020 Cuma günü Adana Büyükşehir Belediye Başkanlık makamına gelen haciz işlemine değinerek, "Ne oldu bize, ne oldu Adana Büyükşehir Belediye’sine? Bu olay çok üzücü ve düşündürücüdür" dedi.

"Başkanlık koltuğunu temsil edemeyen başkan"

AKP Grup Sözcüsü Vedat Gündoğan ise haciz olayını tiyatroya benzeterek, "Bu oyun tiyatro salonunda tiyatro olarak sürdürülmektedir" dedi.



AKP Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı da, Adana Büyükşehir Belediyesi makamının bir sembol olduğunu belirterek, makamın icra memurlarına tesliminin kendilerini sevindirmediğini söyledi.



Şov amaçlı yere oturarak, ucu açılmamış kalemle son sahnenin oynandığını ifade eden Gülaçtı, belediyeye haciz işlemi gönderen avukatın belediye personeli olmasına dikkat çekerek, "Başkan isteseydi bu haciz işlemini durdurabilirdi. Zeydan Karalar başkanlık koltuğunu temsil edemeyen başkan olarak tarihe geçmiştir" dedi.

Ne olmuştu?

Adana Büyükşehir Belediyesi'ne, 2016 yılında yapılan parke taşı işi ile ilgili dosya nedeniyle haciz gelmiş, ve 2019 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen CHP'li Zeydan Karalar'ın makam odasındaki eşyalar haciz kapsamında götürülmüştü. (İHA)