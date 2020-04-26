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Koronavirüs

Adana Büyükşehir Belediyesi masal, film, çizgi film, kitap, eğitim ve egzersiz videolarını online erişime açtı

26 Nisan 2020 16:44

Adana Büyükşehir Belediyesi yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalanlar için kurumun internet sitesine film, çizgi film, masal, kitap, online tiyatro, spor egzersizleri ve eğitim videoları yükledi. 

Belediye Başkanı Zeydan Karalar Twitter hesabından online hizmetleri "Salgın günlerinde evlerinizden ulaşarak film, çizgi film, masal, kitap, online tiyatro, spor egzersizleri, TYT-LGS eğitim videoları ve salgın hakkında bilgiler gibi birçok içerik bulabileceğiniz 01Evdekal.adana.bel.tr web sitemizi hizmetinize sunuyoruz" sözleriyle duyurdu. 

91Evdekal.adana.bel.tr adresinden ayrıca İhtiyaç Sahipleri İçin Talep Formu, Acil Yardım Gönüllü Formu bölümlerine de ulaşılabiliyor. 

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