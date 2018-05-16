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Yaşam

Adana Belediye Başkanı'ndan Nuh Albayrak'a: İktidarların sıcak kucağına bağlılığı bağımlılığa dönüşmüş...

"Nuh Albayrak gibi gazeteciler MHP'nin Cumhuriyet'in kurucu iradesinin bekçiliğinden kaynaklanan analarının ak sütü gibi helal, daimi iktidar ortaklığını anlayamazlar”

16 Mayıs 2018 01:50

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin af çıkarılması konusundaki "Biz bu konuda kararlı ve sözümüzün arkasındayız" çıkışına ilişkin "Bahçeli iktidara geldi de bizim haberimiz mi olmadı acaba?"  diyen Star yazarı Nuh Albayrak’a tepki gösterdi.

Nuh Albayrak için gazeteci Enver Ören’i kastederek “Enver abisinin beslemesi ve kültür olarak da iktidarların sıcak kucağına bağlılığı bağımlılığa dönüşmüş olan” nitelemesinde bulunan Sözlü “Nuh Albayrak gibi gazeteciler MHP 'nin Cumhuriyet'in kurucu iradesinin bekçiliğinden kaynaklanan analarının ak sütü gibi helal, daimi iktidar ortaklığını anlayamazlar” ifadelerini kullandı.

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