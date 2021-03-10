Adam Driver ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaştığı House of Gucci'den ilk fotoğraf

Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği, Lady Gaga ve Adam Driver'ın başrollerini paylaştığı House of Gucci'den ilk görsel yayınlandı.

Adam Driver ve Lady Gaga'nın başrollerini paylaşacağı House of Gucci filmi, moda markası Gucci'nin sahibi aileden Maurizio Gucci'nin, eski karısı Patrizia Reggiani'nin tuttuğu bir kiralık katil tarafından öldürülmesini anlatacak.

Çekimleri süren filmde Adam Driver ve Lady Gaga'nın yanı sıra Al Pacino, Jeremy Irons, Jared Leto, Camille Cottin gibi isimler de yer alıyor. Filmin 24 Kasım 2021'de gösterime girmesi bekleniyor.

Filme dair ilk fotoğrafı Lady Gaga, Twitter hesabından paylaştı.