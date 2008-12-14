Adaletsizliğin ücreti!

Yimpaş mağazasında üzerine dolap düşen Servan’ın ailesinin açtığı ceza davası zamanaşımına uğradı. Aile, tazminat davasında YİMPAŞ’ın avukatlarına 7 bin YTL ödemek zorunda kaldı.



Yimpaş ’a ait mağazada üzerine 100 kilogramlık dolap düşen dört yaşındaki Servan’ı kaybeden Karahan ailesinin hesap sorma mücadelesi bir kez daha yenilgiyle sonuçlandı. Sorumlular hakkında açılan ceza davası 7.5 yılda tamamlanmayarak zamanaşımına girerken, Karahan ailesinin 60 bin YTL tazminat kazandığı dava da Yargıtay tarafından ‘Ticaret Mahkemesi’nde görülmeli’ gerekçesiyle bozuldu. Üstelik Karahan ailesi, tazminat davası nedeniyle YİMPAŞ avukatlarına 7 bin YTL avukatlık ücreti ödemek zorunda kaldı.



Karahan ailesi, küçük oğulları Servan’la 2001 yılında YİMPAŞ’ın Ankara Söğütözü’ndeki mağazasına gitmiş, Servan, oyuncak reyonunda oynarken, tek ayağı boşlukta ve duvara monte edilmemiş 100 kilogramlık dolabın üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Karahan ailesi, mağazanın üç yöneticisi ve üç tezgâhtarı hakkında Ankara 20. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı. Yargılamanın ardından mahkeme mağaza yöneticileri Köksal Koç, Levent Baran ve Mustafa Çetin ile üç tezgâhtarı kusurlu buldu. İkişer yıl hapse mahkûm edilen sanıklardan Baran ve Koç’un cezaları 854 YTL’ye, diğer sanıkların cezaları ise 444 YTL’ye dönüştürüldü. Sanıkların paraya çevrilen cezaları Yargıtay tarafından bozuldu.



Suçlu bulunamadı



Yapılan ikinci yargılamada, bilirkişi olayda küçük Servan’ın da sorumluluğunun bulunduğunu öne sürdü. Bunun üzerine yerel mahkeme, sadece bir mağaza yöneticisini para cezasına mahkûm etti. Bu kararı da Yargıtay bozdu. Yapılan son yargılamada ise yerel mahkeme mağazanın üç yöneticisini suçlu buldu ve para cezasına mahkûm etti. Dava Yargıtay’a geldiğinde, dosyanın zamanaşımı süresinin dolduğu ortaya çıktı. Sanıkların suçlu olup olmadığı kesin karara bağlanamadan dosya ortadan kalktı.



Davanın zamanaşımına girmesiyle Karahan ailesi Ankara 25. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde YİMPAŞ aleyhine 500 bin YTL’lik tazminat davası açtı. Ancak Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi, 60 bin YTL tazminata hükmetti. Kanuna göre tazminat davalarında avukatlara, açılan davanın miktarına oranla vekâlet ücreti ödendiğinden, Karahan ailesi YİMPAŞ avukatlarına geri çevrilen 440 bin YTL’lik tazminat talebi için avukat ücreti ödemek zorunda kaldı. YİMPAŞ avukatları icra yoluna başvurarak Karahan ailesinden 7 bin YTL tahsil ettiler.



Hesap sormaya çalıştığı YİMPAŞ’ın avukatlarına 7 bin YTL ödemek zorunda kalan aile, kazandığı 60 bin YTL’yi de Yargıtay’ın kararı bozması nedeniyle alamadı. Yargıtay, davanın yanlış yerde görüldüğünü, tüketici mahkemesinde görülmesi gerektiğini belirterek kararı bozdu. Servan ile ilgili tazminat davasının görülmesine bu kez Ankara Tüketici Mahkemesi’nde başlandı.



