Adalet yürüyüşüne katılan CHP'li vekillerin ilk işi spor ayakkabı almak oldu

İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezası alması ve tutuklanmasının ardından CHP'nin başlattığı 'adalet yürüyüşü'ne toplumun çeşitli kesimlerinden katılım oldu. Yürüyüşe dönüşümlü katılacak olan milletvekilleri ilk iş spor ayakkabı alırken, Meclis çalışmaları için de 25 milletvekili bırakıldı. Gazete Duvar'dan Nergis Demirkaya'nın haberine göre, Kılıçdaroğlu'nun "tek başına yürüme" önerisiyle başlayan plan, milletvekilleri ve partililerin katılımıyla genişletildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çağrısıyla Ankara’dan İstanbul’a "adalet yürüyüşü" başladı. Kılıçdaroğlu’nun "tek başına yürüme" önerisiyle başlayan plan, milletvekilleri ve partililerin katılımıyla genişletildi. Milletvekilleri yürüyüşe dönüşümlü katılacak. Ankara’da Meclis çalışmaları için de 25 milletvekili kalacak.

Yürüyüş kararının alınmasının ardından milletvekillerinin ilk işi spor ayakkabısı almak oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile Artvin Miletvekili Uğur Bayraktutan, kararın ardından aldıkları yeni spor ayakkabılarıyla yürüyüşte yer aldı. Evleri Ankara’da olmayan milletvekilleri de ailelerinden spor kıyafetler istedi.

Kortej oluşturmadan dağınık halde başlayan yürüyüşe parti otobüsü de eşlik etti. Yürüyüşün amacıyla ilgili sık sık anons yapılan otobüsten Zülfü Livaneli’nin “Hey Özgürlük” şarkısı yayınlandı.

Adalet yazılı pankart ve dövizlerin yani sıra adalet yazan şapka ve tshirtlerle yürüyüşe katılan partililer sık sık “Faşizme karşı omuz omuza” sloganı attı.

Bir çok kesimi buluşturdu

CHP’nin açıkladığı yürüyüş kararı adalet arayışındaki bir çok kişiyi de buluşturdu. Oğlu 15 Temmuz gecesi gözaltına alınarak tutuklanan Selahattin Kılıç’ın babası Veli Kılıç, İstanbul’dan bu yürüyüşe katılmak için geldiğini ve adalet için yürüyeceğini söyledi.

CHP yöneticileri ve milletvekilleri, Enis Berberoğlu bırakılsa da yürüyüşün İstanbul’a kadar devam edeceği açıklamaları yaptı.

"Sivil itaatsizliğe dönüşür"

Bir milletvekili ‘bu yürüyüşün uygulamalarda bir değişikliğe yol açmaması halinde, ciddi sivil itaatsizlik eylemlerine yol açacağı’ uyarısında bulundu.

Yürüyüş kararı için “Başka çare kalmadı. Bu eylem kendini dayattı” yorumu yapan bir başka milletvekili de, “Enis Berberoğlu bardağı taşıran son damla ama bu yürüyüşün temel amacı adalet arayışı. Genel başkan dönemez. Dönmeyecegiz. 25 gün sonra İstanbul’a 1.5 milyon insanla girdiğimizde kazanacağız” dedi.

Yürüyüş güzergâhı boyunca dükkanların dışına çıkarak alkışlarla ve yolda araç kornaları çalarak çok sayıda yurttaş destek verdi.

Yoğun güvenlik önlemleri altında yapılan yürüyüş sırasında çevik kuvvet polisleri de kortejin kenarlarında ve arkasında yer aldı. Yürüyüş boyunca bir polis helikopteri de güvenlik uçuşu yaptı.

Ankara Valiliği yürüyüş için kaldırımları işaret etmişti ancak Kızılay Bulvarı ve İstanbul yolu çift şerit trafiğe kapatıldı.