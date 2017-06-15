Selin Sayek Böke, 'adalet yürüyüşü'nde: Sokak haktır

Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerinden ayrılırken "Sokakta anayasal demokratik hakkınızı kullanamıyorsanız, demokrasi eksik kalır" diyen CHP İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke, İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun "MİT TIR'ları davası" kapsamında tutuklanması sonrası Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından başlatılan "adalet yürüyüşü"ne katıldı. Böke, sosyal medya hesabında yürüyüşe ilişkin fotoğraflar paylaşarak "Sokak haktır" dedi.

Böke, "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiği halk oylaması sonrası parti yönetimindeki görevlerini bırakmış; "Atılması gereken adımlar, 16 Nisan gecesinden başlayarak gereken siyasi kararlılık ve netlikle atılmamıştır" demişti. Böke, sözlerinin devamında "Sonucu kabullenerek hedefler ve politikalar oluşturmak, demokrasiye ve her şeyden önce demokrasi iradesini ortaya koymuş milyonlara haksızlıktır" ifadesini kullanmıştı.

Selin Sayek Böke'nin sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım şöyle: