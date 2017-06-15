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İhsan Eliaçık: CHP'nin adalet yürüyüşü güzel ama Edirne'ye, HDP Eşbaşkanı Demirtaş'a kadar gitmeli

"Adalet herkes için istendiğinde adalettir"

15 Haziran 2017 17:20

İlahiyatçı yazar İhsan Eliaçık, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başlattığı 'adalet' yürüyüşüne destek vererek "#Adalet yürüyüşü çok güzel bir adım... Ama neden Maltepe'deki CHP milletvekiline kadar? Edirne'ye, HDP eşbaşkanı Demirtaş'a kadar gitmeli" dedi. Eliaçık, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Adalet herkes için istendiğinde adalettir" görüşünü dile getirdi.

MİT TIR'ları davasında yargılanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, "askeri ve siyasi casusluk" iddiasıyla hapis cezasına çarptırılmış ve "kaçma şüphesi olduğu" gerekçesiyle temyiz süreci beklenmeden dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı.

Kararın ardından CHP grubu ve MYK toplanmış, daha sonra CNN Türk'te Şirin Payzın'a konuk olan Kılıçdaroğlu, "adalet" dövizi taşıyarak Ankara Güvenpark'tan Berberoğlu'nun geçici olarak sevk edildiği Maltepe Cezaevi'ne kadar yürüyeceğini açıklamıştı.

Kılıçdaroğlu, 28 gün sürecek yürüyüşüne bugün saat 11:00'de başladı. Yürüyüş öncesinde konuşan CHP lideri "Biz Türkiye'de kendi topraklarımızda bir dikta yönetimiyle karşı karşıyayız. Bıçak kemiğe dayandı artık. Yeter diyoruz" dedi. Kılıçdaroğlu, "Bu ülkeye adalet ya gelecek, ya gelecek. Eğer bir bedel ödemek gerekiyorsa o bedeli önce biz ödeyeceğiz. Bu yürüyüşün bir siyasi partiyle ilgisi yok. Adalet, adalet, adalet. Biz dikta istemiyoruz, darbecileri istemiyoruz, 20 Temmuz darbesini yapanları istemiyoruz. Adaletin olmadığı bir ülkede yaşamak istemiyoruz" diye konuştu.

 

Eliaçık'tan destek

 

CHP korteji İstanbul'a doğru harekete geçerken, ilahiyatçı yazar İhsan Eliaçık yürüyüşe Twitter'dan destek vererek, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'ne kadar yürünmesini önerdi. 

Eli açık Twitter'dan şunları söyledi:

 

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