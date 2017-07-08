Adalet Yürüyüşü'ne 215 bin kişi katıldı; Gandhi'nin rekoru kırıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nde yirmi dört gün geride kaldı. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 417 kilometre yol katedildi. Dün (7 Temmuz 2017) yaklaşık 50 bin kişi ile İstanbul'a giren kortejde bugün, 215 bin kişi yer aldı.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, Dragos'tan sonra yola yalnız devam edeceğini açıkladı. "Beni Dragos’ta beklemeyin, yalnız yürüyeceğim. ‘Genel Başkan’la yürümek istiyorum’ diyenler Maltepe’deki miting alanına gelsinler" diyen Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Maltepe’deki miting alanında bayrak, atatürk posteri ve adalet bayrağı dışında hiç bir bayrak istemiyoruz. ‘Altı Ok’lu bayrak bile istemiyoruz. Başka bayrak getirenleri provokatör olarak değerlendiriyoruz. Güvenlik güçlerini de uyarıyorum, başka bayrak kabul etmeyiniz. Basından arkadaşlara da yürekten teşekkür ediyorum.”

Kılıçdaroğlu: Gül ve Arınç da bize katılsa,

diğer vatandaşlar gibi yürürdü

Gandhi'nin rekoru kırıldı

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Mahatma Gandhi'nin, Güney Afrika’da Hintleri ezen yasa ve uygulamalara karşı yaptığı Tuz Yürüyüşü'nün rekorunun kırıldığını aktardı.

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İşte dakika dakika yaşananlar

16:55 - Yarın kortej 14.00'te Dragos'tan çıkacak. Kemal Kılıçdaroğlu ise saat 17 sularında kamp alanından ayrılarak Maltepe'deki miting alanına tek başına yürüyecek. Kılıçdaroğlu'nun alana varır varmaz sahneye çıkarak konuşma yapması planlanıyor.

16:30 - Yazar Ayşegül Tözeren Leyla Erbil'in kitabıyla yürüyüşe katılırken Twitter'da şu mesajı paylaştı:

"Leyla Erbil de adalet için bizimle yürüdü. Bu kez virgül sonrasında yalnız değildik galiba.."

16:15 - Adalet Yürüyüşü'nün 24. gününde Kılıçdaroğlu'nun konaklayacağı alana ulaşıldı. Yürüyüş, Dragos'ta son buldu.

15:51 - CHP Milletvekili Şafak Pavey, yürüyüşün son kilometrelerinde Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

15:10 - Yol kenarında bekleyen 'adalet' tişörtlü gençler, Kılıçdaroğlu'nu meşalelerle karşıladı.

15:04 - "Bu sıcakta bu cübbeyi anca Adanalı avukatlar giyebilir" diyen Adana Barosu üyeleri de yürüyüşe destek veriyor.

15:05 - Anons otobüsünden yapılan duyuruya göre, Kılıçdaroğlu'na bugün 215 bin kişi eşlik etti. Katılımcıların sayısının gün sonuna kadar 300 bini aşmasının beklendiği kaydedildi.

14:00 - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, yarın yapılacak "adalet mitingi"ne ilişkin olarak sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Adalet Mitinginin 80 m'lik platformu ve yapılan tüm hazırlıklar, Adaleti haykırmaya gelen milyonlar için hazır" ifadesine yer verdi.

13:10 - D-100'den ayrılarak sahil yoluna inen adalet yürüyüşçüleri deniz kenarının da tadını çıkardı. Anons

otobüsünden, yüksek tansiyonu olanların gölge alanlarda dinlenmesi yönünde uyarıda bulunuldu.

12:12 - Kılıçdaroğlu'nun mola alanına yaklaşmasıyla birlikte

gökyüzüne Türk bayrağı renklerinde yüzlerce balon bırakıldı.

12:00 Mola alanı girişinde 3-6 yaş arasındaki bir grup çocuk Kılıçdaroğlu'na çiçek vererek "Hoşgeldiniz Kemal Amca" dedi. İkinci etapta yaklaşık 4.5 kilometre yol kateden kortej, 7.8 kilometre daha yürüyecek.



Mola alanına girişte adaleti simgeleyen

cansız mankenler yer aldı.

11:30 - Yürüyüşün kitleyle birlikteki son gününde Selvi Kılıçdaroğlu da eşine eşlik ediyor. Kılıçdaroğlu'nun oğlu ve gelini de yürüyüş kortejinde.



11:00 - Yürüyüş başladı.

10:15 - Pendik girişindeki mola yerine varıldı.

İlk etapta yaklaşık 6 kilometre yol katedildi.

09:51 - Adalet Yürüyüşü korteji, Ankara'dan bu yana takip ettiği D-100 karayolundan ayrılarak sahil yoluna doğru kıvrıldı.

09:45 - Ünlü oyuncu İlyas Salman yürüyüşe destek verdi. Galatasaray formasıyla gelen Salman, Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüdü.

09:37 - Kortejin yanından geçen araçlardan Osmanlı armalı bayrak açıldı.

09:30 - Darbe girişimi gecesi tanka çıkan insanların fotoğrafını taşıyan bir grup, yürüyüşü protesto etti. Pankartta, "İstediğiniz

kadar yol yürüyün, hiçbir adımınız bizimkilere eşit olmayacak" ifadeleri yer aldı.

09:16 - Kılıçdaroğlu, "Hak, hukuk, adalet; bu millet sana emanet. İstanbul'a hoş geldin adaletin kılıcı" pankartıyla karşılandı.

09:13 - Yürüyüş başladı.