'Adalet Yürüyüşü'nde bitişe 50 kilometreden az kaldı; D-100'ün İstanbul istikameti kapatıldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "Adalet Yürüyüşü" yirmi birinci gününü geride bıraktı. 420 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek 371 kilometre yol katedildi.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye’nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye’de demokrasi olmaz. İnsan hakları ihlalleri olur” dedi. Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Bu yürüyüşü 'adalet yürüyüşü' olarak andık. Adaletin ne kadar önemli olduğunu bütün vatandaşlarımıza anlatmak istedik. Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) seçildi. Yeni göreve başladılar. 5-6 günlük görev süresinde ki bayram tatillerini falan çıkartıyoruz. Bir kararname ile 780 hakim ve savcının yerini değiştirdiler. Niçin? Hangi gerekçeyle? Siyasi otoritelerin beklentilerine uygun yeni hakim ve savcılar görevlerine başlasınlar diye. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'nin başı beladan kurtulmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz Türkiye'de demokrasi olmaz. Adaleti siyasetin emrine verirseniz bir daha insan hakları ihlalleri olur. Bütün bunları herkesin bilmesi lazım, özellikle de ülkeyi yönetenlerin bilmesi lazım. Kendi adalet anlayışlarını topluma dayatmak değil, evrensel adalet anlayışı içersinde hepimizin kabul etmesi lazım."



Yürüyüş sırasında kendisine sık sık zayıflayıp zayıflamadığının sorulduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman soruyorlar zayıfladın mı, kilo verdin mi? diye. Kemerde bir ilik kazandım onu ifade etmek isterim. Ama öyle 5 kilo vermem söz konusu değil" diye konuştu.

Korteje bugün, Rock müzik grubu Redd üyeleri, oyuncu Mustafa Alabora ve sanatçı Belkıs Akkale de katıldı. Akkale, burada Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan'la birlikte "Seher Yıldızı" türküsünü seslendirdi.

"Hem ülkeyi yöneteceksiniz, hem sokakta demokrasi arayacaksınız"

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da bugün ikinci kez güzergâh üzerinde gerçekleştirildi. Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla tutulacağı açıklanan "demokrasi nöbeti" ile ilgili olarak "Hem ülkeyi yöneteceksiniz, hem sokakta demokrasi arayacaksınız. Doğrusu söyleyecek söz bulamıyoruz" dedi.

Tezcan, IŞİD'in korteje saldırı düzenleyeceği yolundaki iddiayla ilgili olarak sabah saatlerinde operasyon düzenlendiğini hatırlatarak "Bunun bir rutin çalışma sonucu olduğunu öğrendik. Bu yürüyüşe yönelik planlanmış saldırı sonucu düzenlenen bir operasyon değilmiş" ifadesini kullandı.

Yol kapatıldı

Yürüyüş nedeniyle Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, D-100 Karayolu'nun İstanbul istikametini kapatma kararı aldı. Ankara'dan bu yana yirmi bir gündür süren yürüyüş nedeniyle ilk kez verilen "yol kapatma" kararı dikkati çekti.

Bitişe 60 kilometreden az mesafe kaldı, 'Adalet Yürüyüşü'nde güvenlik önlemleri artırıldı

İşte dakika dakika yaşananlar

18.40 Kılıçdaroğlu, Twitter adresinden “Kişiye göre adalet olmaz. Adaletin evrensel normları vardır. Adil bir düzende yaşamak, insanların tümünün, insan olmaktan doğan hakkıdır!” mesajını paylaştı.

17.25 Adalet Yürüyüşü'nün 21. gününde kortejin önü konaklama alanına ulaştı. E5'ten ayrılarak Tavşancıl'a yönelen yürüyüşçüler gece burada konaklayacak.

17.10 Anons otobüsünün üzerine çıkan Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel, karşı şeritte yolculuk yapan vatandaşlarla konuşuyor. Trafikten şikayet eden bir vatandaşa "Valla karşısı bizim yüzümüzden değil" diyen Özel, korteji izlemek için yavaşlayan bir araca da "Aman dikkat" uyarısında bulundu.

16.30 Yol kenarlarından yürüyüşe destek devam ediyor. E5'in karşı şeridinde ise zaman zaman trafik sıkışıklığından korteji sorumlu tutan şoförler tepki gösteriyor.

16:04 - Yürüyüşe yol üzerinde kısa bir mola verildi. Yürüyüşçüler E5 kenarında dinleniyor.

15:52 - Adalet Yürüyüşü'nün başı Hereke'ye ulaştı. Kortejin arkası ise birkaç kilometre geriye kadar uzanıyor.

15:09 - Yürüyüş başladı.

14:40 - Yürüyüşün 2. etabının başlangıcı bir saat öne alındı. İlk olarak 16.00'da devam edeceği belirtilen yürüyüş 15.00'te devam edecek.

12:38 - Polisin yemek taşıyan aracı E5'e almaması sebebiyle öğle molasında alanda yemek dağıtımı yapılamadı. Görüşmelerin ardından araçların geçişine izin verilirken, kısa sürede yemek dağıtımına başlanacağı duyuruldu.

12:20 - MYK toplantısı başladı.

11:45 - 18 gün önce tek başına Çanakkale'den yürüyerek yola çıkan Burhan Çakmak da yürüyüşe katıldı.

10:46 - Mola alanına varıldı. İlk etapta 8.3 kilometre yol kateden kortej, yoluna saat 16:00'da devam edecek.

10:15 -Yürüyüş güzergahındaki bağlantı yollarının kamyon çekilerek kapatıldığı görüldü.

10:00 - Rock müzik grubu Redd de yürüyüşe destek vererek Kılıçdaroğlu'yla birlikte yürüdü.

09:55 - Kılıçdaroğlu, yol kenarından kendisine "Sizi çok seviyorum başkanım" diye bağıran bir çocuğa, "Ben de sizi, sizler için yürüyorum" diye cevap verdi.

09:42 - Kortej güvenliği için alanda bulunan polislere yenileri eklenirken, havadan da helikopterle takip yapılıyor.

09:35 - İstanbul'a yaklaşılmasıyla birlikte güvenlik önlemleri de artırıldı.

09:32 - D-100'ün İstanbul istikameti yürüyüş için kapatıldı.

09:11 - Kortej, yürüyüşüne başladı.