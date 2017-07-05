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Bitişe 60 kilometreden az mesafe kaldı, 'Adalet Yürüyüşü'nde güvenlik önlemleri artırıldı

Korteje yandan katılımlar engellendi

05 Temmuz 2017 14:23

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun ‘casusluk’ iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırılarak tutuklanmasının ardından başlatılan 'Adalet Yürüyüşü’nde bitişe 60 kilometreden az mesafe kaldı. 21'inci günü Kocaeli'nin Körfez bölgesinden başlayan yürüyüşte güvenlik önlemleri artırıldı.

Hereke'ye doğru ilerleyen korteje bir polis helikopteri eşlik ederken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ve yürüyüştekileri koruyan polislerin sayısı artırıldı.

E5 olarak bilinen D-100 karayolunun bağlantı noktalarına kamyonlar çekilirken, yol kenarından yürüyüşe destek veren vatandaşlara yönelik uygulamalar da değişiklik gösterdi. Korteje yandan katılımlar engellendi, fotoğraf çekmek için yol kenarında biriken vatandaşlar da polis tarafından uzaklaştırıldı.

Kortejin güvenliğinden sorumlu polis amirleri önlemlerin artırılmasının özel bir sebebi olup olmadığı konusunda yorum yapmazken, değişikliklerin olası bir saldırı ihbarı üzerine gerçekleştirildiği iddia edildi. 

 

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