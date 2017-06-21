Adalet Yürüyüşü'nde bir hafta geride kaldı: Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü"nün yedinci günü sona erdi. Parti yetkilileri, yürüyüşe günde en az 2 bin kişinin katıldığı bilgisini verdi. 25 gün sürmesi planlanan 432 kilometrelik yürüyüşte toplam 97 kilometre yol katedildi.

Yürüyüş öncesi FOX TV canlı yayınında İlker Karagöz'ün sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bu ülkede cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı olsaydı; adalet, adalet olsaydı yürüyüşü önce onlar başlatırdı" dedi.

Kılıçdaroğlu, yürüyüşün HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevine uzanıp uzanmayacağına ilişkin olarak sorulan soruyu, "Öyle bir hazırlığımız yok" diye yanıtladı.

Korteje bugün, "amirallere suikast" soruşturması sırasında ikinci kez tutuklama kararı çıkarılması nedeniyle intihar eden Yarbay Ali Tatar’ın ağabeyi Ahmet Tatar, Ergenekon ve Balyoz davalarında yargılanmış olan emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, emekli Tümamiral Fikret Güneş, emekli Kurmay Albay Bora Serdar ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurmay başkanıyken davalara tepki olarak istifa eden emekli Koramiral Atilla Kezek de katıldı. Grup, "Hukuksuzluk sürecine hukuk adına saygı gösterilmez" pankartı açtı.

Manisa’nın Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden işçilerin yakınları da kortejdeki yerini aldı. İşçi yakınları, başlarına taktıkları sarı baretlerle yürüdü.

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da bugün, yürüyüş güzergâhı üzerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, iktidara yönelttiği eleştirisinde "Şimdi siz, kalkacaksınız, yargıyı tahakküm altına alacaksınız. Baskı altına alacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz, diyeceksiniz ki; Kemal Kılıçdaroğlu yürümesin. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar" ifadesini kullandı.

Tezcan, "adalet yürüşü"ne katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun 7 gündür bu yana Genel Başkanımızın arkasında, dağ tepe demeden, yağmurda, çamurda, güneşte adaleti arıyorlar. Kararlılıkla arayanlar, biliyoruz ki adaleti bulacaklar" diye konuştu.

Veli Ağbaba hem çaldı, hem oynadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mola yerinde davul çaldı; zurna eşliğinde "Ördeği ipek ile bağlamışlar" türküsünü seslendirdi. Yürüyüş, bu sırada renkli anlara sahne oldu.

İşte dakika dakika yaşananlar

17:10 - Yürüyüşte yedinci gün sona erdi. Sağanak yağmur altında yürüyen kortej, konaklama alanına vardı.

15:45 - İkinci etap mola yerinde korteje Metin Uca, Sunay Akın ve Nebil Özgentürk de katıldı.

14:10 - Yürüyüş, Genco Erkal, Emre Kongar ve Yılmaz Büyükerşen'in de katılımıyla yeniden başladı.

13:40 - 1999 yılından bu yana Eskişehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen de bugün yürüyüşe katıldı.

"Bu yürüyüş bize bazı gerçekleri hatırlatıyor, son derece faydalı bir yürüyüş" diyen Büyükerşen, "Bize şunu hatırlatıyor ki; bağımsız yargının olmadığı yerde adalet aciz kalır; adaletin aciz olduğu yerde de güç sahipleri zalim olur" diye konuştu.

12:30/13:15 - CHP MYK toplantısı yapıldı.

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11:44 - "Adalet yürüyüşü"ne katılan türkücü Ankaralı Turgut, "Bir kişiye adalet olmaz, 80 milyona adalet olur. Onun için ben, adaleti desteklemek için buradayım. Ama sanatçılardan beklenen destek yok" değerlendirmesinde bulundu. "Sanatçı görünümünde olan yalakalar var" görüşünü dile getiren Ankaralı Turgut, "Bugün o sanatçıların burada olmasını istiyoruz biz. Çünkü adalet hepimize lazım. Bir gün gelecek, onlara da lazım olacak. Onun için biz, kendimiz için değil, sadece bir kişi için değil, hepimiz için adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

"Hasta yatağımdan kalktım, buralara geldim"

11:00 - Korteje Gezi eylemleri sırasında hayatını kaybedenlerin yakınları da katıldı. Mehmet Ayvalıtaş'ın babası Ali Ayvalıtaş, "Ben oğlumu kaybettim. Dört senedir adalet buamadık. Gerekirse ben de adalet için canımı veririm. Ülkede adalet olmadığının en büyük kanıtı biziz" dedi. Ayvalıtaş, sözlerine "Biz zaten adalet bulamıyoruz, son seçimlerde de oylarımız çalındı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine sesleniyorum; adalet sizin çocuklarınız için de lazım olmayacak mı?" diye devam etti.

Gezi eylemleri sırasında gaz bombası fişeği isabet etmesi nedeniyle ayağında kalıcı hasar oluşan Aydın Aydoğan, üç kez ameliyat olduğunu belirterek "Dört yıldır hastaneler ve adliyeler arasında hayatım sıkıştı kaldı" dedi. "Erdoğan adaletin ne kadar önemli olduğundan bahsediyor. Adaletin eksikliğini yaşayan biziz. Biz dört yıldır bunları yaşıyoruz. Bizi vuran polisler belli" ifadesini kullanan Aydoğan, şunları kaydetti:

"Hükümet bunları koruyor, devlet bunları koruyor. Adalet bu ülkede en acil, en elzem konu. Adaletin olmadığı toplumlar yok olmaya mahkûmdur. Ben hasta yatağımdan kalktım buralara geldim. Çünkü adaletin yokluğunu en çok çeken bizleriz."

10:45 - Birinci etap molasının gerçekleştirileceği yere ulaşıldı. Yürüyüşün bu bölümünde yaklaşık 7 kilometre yol katedildi.

10:13 - Keçiören ilçe örgütü, Kılıçdaroğlu'nu yol üzerinde davul - zurna ile karşıladı. Yürüyüşte davul zurna eşliğinde "çökertme" söyleniyor.

09:13 - Tiyatro sanatçısı Genco Erkal ile Cumhuriyet yazarı Emre Kongar, korteje katılmak üzere yola çıktı.

09:00 - Balyoz davası sanıklarından emekli Kurmay Albay Ali Türkşen, emekli Tümamiral Fikret Güneş, emekli Kurmay Albay Bora Serdar ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın kurmay başkanıyken davalara tepki olarak istifa eden emekli Koramiral Atilla Kezek de korteje katıldı.

08:30 - Yürüyüş, Ankara-Bolu il sınırındaki Yayla Mokamp Tesisleri'nden başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu kortejde Kılıçdaroğlu'na eşlik etti.

Neler yaşandı?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da 17 Haziran 2017'de "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

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Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

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"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.

Kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Yürüyüşün dördüncü gününde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı, ertesi gün (19 Haziran 2017) hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Adaleti düşünme eylemi

Dün, Türkiye genelinde adaleti düşünme eylemi başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, saat 18:00'de başlatılan eylemle ilgili olarak "Herkes durarak adaleti düşünecek" dedi.

Grup toplantısı,

Çamlıdere yol ayrımında yapıldı

Partisinin Çamlıdere yol ayrımında gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "adalet yürüyüşü"ne yönelik olarak kullandığı "Unutmayın ki 138'inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A'dan Z'ye herkes için çalışır ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" ifadesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Senin ve hükümetinin hakimlere, mahkemelere talimat verdiğini ispat edersem ben, sen namuslu bir insan gibi görevinden istifa edecek misin?" diye konuştu.

Anayasanın 138'inci maddesi şöyle:

MADDE 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

2019 yılında, demokrasinin şaha kalkacağı bir dönemin başlayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Her firavunun 'Musa'sı vardır. Firavun belli, 'Musa'lar burada. Biz zulme karşı direneceğiz, adaleti savunacağız."