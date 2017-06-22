'Adalet Yürüyüşü'nde 8'inci gün; bir yanda yeni katılımlar, diğer yanda 'Rabia' işareti ve Mehter'li protestolar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" bugün sekizinci gününü geride bıraktı. Korteje katılımda, geçen günlere kıyasla artış olduğu gözlendi. 25 gün sürmesi planlanan 432 kilometrelik yürüyüşte toplam 149 kilometre yol katedildi.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Pensilvanya'ya kadar gitsinler" ifadesine tepki gösterdi. Hayatının hiçbir döneminde Pensilvanya'ya gitmediğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Canı sağolsun istediği eleştiriyi yapabilir. Bana göre Hükümet

Sözcülüğüne de soyunabilir. Ben hayatım boyunca ne Pensilvanya’ya gittim ne Pensilvanya’yla konuştum ne de Pensilvanya bana teşekkür etti. Fethullah Gülen rahatsız olduğu dönemde verilen gazete ilanlarına bakın. Kimlere teşekkür ettiği ortada. Ben yokum o listede"

Darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen, 24 Ekim 2013'te, geçirdiği rahatsızlık dolayısıyla kendisini arayan isimlere iki ayrı ilan yayınlayarak teşekkür etmişti. Gülen'in teşekkür ettiği isimler arasında dönemin cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç da yer almıştı.

Kortejde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için de pankartlar açıldı.

Bolu'nun Gerede ilçesine girildiği sırada ise "Rabia" işareti yapan bir grup, araçlarından "Mehter Marşı" çalarak korteji "protesto etti." CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yapılan anonslarda, "Dışarıdan gelen müdahalelere yanıt vermiyoruz, alkışlarımızla devam ediyoruz" dendi.

İşte 8. günde dakika dakika yaşananlar

17.30 - Bugün 21 kilometre civarında süren yürüyüş, konaklama alanına varılmasıyla bitti.

16:15 - Yürüyüş, sağanak yağmur altında yeniden başladı.

15:20 - İkinci etap yürüyüşte 8 kilometreden fazla yol katedildi. Bu rakamın, bugüne kadar bir seferde yürünen en uzun mesafe olduğu ifade edildi.

14:54 - Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) de korteje katıldı.

14:20 - Odunpazarı Belediyesi Müzik Topluluğu'nun performansı eşliğinde halay çektiler.

14:00 - Çadırların bir kısmı rüzgar nedeniyle uçtu; kimseye bir şey olmadı.

13:16 - İkinci mola yerine ulaşıldı.

12:50 - "Rabia" işareti yapan bir grup, korteje lafla sataştı; araçlarından "Mehter Marşı" çalındı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba tarafından yapılan anonslarda, "Dışarıdan gelen müdahalelere yanıt vermiyoruz, alkışlarımızla devam ediyoruz" dendi.

12:10 - Geredeli bir kadın, korteji "Hoş geldiniz, bu ülkeyi cesaret kurtaracak" diyerek karşıladı.

CHP'nin 23 Haziran 1975'te Gerede'de düzenlediği mitingde Bülent Ecevit'in otobüsüne taşlı saldırı düzenlenmiş; daha sonra bir cami minaresinden kalabalığa ateş açılmıştı. CHP'li vekiller, Ecevit'i ablukaya alarak meydandan uzaklaştırmıştı. Saldırı sırasında 40 kişi yaralanmış; 20 dükkân tahrip edilmişti.

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi"nin yüzde 51.4 "evet" oyuyla kabul edildiğinin açıklanmasıyla sona eren halk oylamasında Gerede'den yüzde 88 oranında "evet" çıkmıştı.

12:00 - Yürüyüş, Gerede merkezde polisin yoğun önlemleri altında devam ediyor.

11:42 - CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmir'in Aliağa ilçesinde toplu iş sözleşmesindeki uyuşmazlık nedeniyle PETKİM önünde başlatılan eylemle ilgili olarak mesaj gönderdi. "PETKİM'de uzun süredir çalışanlara ve sendikaya baskı yapılıyor. Demokratik haklarını kullanmak istiyorlar ancak işveren baskı ve tehditle karşılık veriyor. İşçilerin buradaki tek silahı direnmek ve mücadeledir" diyen Çam, "Baskılar devam ediyor, PETKİM işçisini yalnızlaştırmak ve ucuz bir emek cenneti haline dönüştürmek istiyorlar. Buna karşı da işçiler mücadele ve direnişi yükseltiyor, biz de buna destek veriyoruz. Bu yürüyüşte PETKİM işçileri için de adalet istiyoruz" ifadesini kullandı.

11:35 - CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın babası, 89 yaşındaki Kazım Altay da korteje katıldı.

11:28 - Yeniden başlayan yürüyüşün ikinci etabında, yaklaşık 8 kilometre yol katedilmesi bekleniyor.

11:19 - Kılıçdaroğlu, dün kendisini üç 15 Temmuz gazisinin ziyaret ettiğini söyledi.

10:34 - Mola yerine ulaşıldı. Yürüyüşün bu etabında yaklaşık 7 kilometre yol katedildi.

10:30 - Kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen Barış için Akademisyenler İnisiyatifi imzacıları da yürüyüşe katıldı. Grup, "Saray'ın ibişi olmadım, olmayacağım" pankartı açtı.





10:23 - Kazdağları'ndan gelen vatandaşlar, "Zeytin için de adalet aramaya geldik. O kadar çok adalete ihtiyacımız var ki,

hem içeride hem dışarıda" diyerek korteje katıldı.

10:04 - Kardeş Türküler, Suavi, Mehmet Alkan ve Eşber Yağmurdereli, korteje katılmak üzere yola çıktı.

10:00 - Mesafe levhasının bulunduğu alanda "300'ü gördük" sesleri yükseldi. Yürüyüşte 132 kilometrelik yol geride kaldı.

09:45 - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, kortejin önüne geçmeye çalışan vatandaşlarla ilgili

olarak "Bazı arkadaşlarımızı araç tutuyor, önde oturmazlarsa olmuyor" esprisini yaptı.



09:30 - İki vatandaşın kalp krizi geçirdiği korteje bugün, motorlu 112 acil ekiplerinin eşlik etmeye başlaması dikkati çekti.

09:27 - Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve kanun

hükmünde kararname ile ihraç edilen Yarbay Mehmet Alkan da korteje katıldı.

09:15 - Yürüyüşün sekizinci günü, Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Sipahiler mevkinden başladı.

Neler yaşandı?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da 17 Haziran 2017'de "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

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Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

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"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.

Kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Yürüyüşün dördüncü gününde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı, ertesi gün (19 Haziran 2017) hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Adaleti düşünme eylemi

Dün, Türkiye genelinde adaleti düşünme eylemi başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, saat 18:00'de başlatılan eylemle ilgili olarak "Herkes durarak adaleti düşünecek" dedi.

Grup toplantısı,

Çamlıdere yol ayrımında yapıldı

Partisinin Çamlıdere yol ayrımında gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "adalet yürüyüşü"ne yönelik olarak kullandığı "Unutmayın ki 138'inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A'dan Z'ye herkes için çalışır ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" ifadesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Senin ve hükümetinin hakimlere, mahkemelere talimat verdiğini ispat edersem ben, sen namuslu bir insan gibi görevinden istifa edecek misin?" diye konuştu.

Anayasanın 138'inci maddesi şöyle:

MADDE 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

2019 yılında, demokrasinin şaha kalkacağı bir dönemin başlayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Her firavunun 'Musa'sı vardır. Firavun belli, 'Musa'lar burada. Biz zulme karşı direneceğiz, adaleti savunacağız."

MYK toplandı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da dün, yürüyüş güzergâhı üzerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, iktidara yönelttiği eleştirisinde "Şimdi siz, kalkacaksınız, yargıyı tahakküm altına alacaksınız. Baskı altına alacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz, diyeceksiniz ki; Kemal Kılıçdaroğlu yürümesin. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar" ifadesini kullandı.

Tezcan, "adalet yürüşü"ne katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun 7 gündür bu yana Genel Başkanımızın arkasında, dağ tepe demeden, yağmurda, çamurda, güneşte adaleti arıyorlar. Kararlılıkla arayanlar, biliyoruz ki adaleti bulacaklar" diye konuştu.

Veli Ağbaba hem çaldı, hem oynadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mola yerinde davul çaldı; zurna eşliğinde "Ördeği ipek ile bağlamışlar" türküsünü seslendirdi. Yürüyüş, bu sırada renkli anlara sahne oldu.