'Adalet Yürüyüşü', yeni katılımlarla devam ediyor; İstanbul'a son 270 kilometre

Gonca Tokyol - Hülya Karabağlı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öncülüğünde, partinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması sonrası başlatılan "adalet yürüyüşü" dokuzuncu gününü geride bıraktı. 25 gün sürmesi planlanan 432 kilometrelik yürüyüşte bugüne dek yaklaşık 162 kilometre yol katedildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, her gün ortalama beş bin kişi ile yürüdükleri bilgisini verdi.

Yürüyüş öncesi açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, bugün Berberoğlu'nun avukatlarının Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuracağını ifade etti. Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici’nin "adalet yürüyüşü"nün "hayır" bloğunu ayakta tutmak için yapıldığı eleştirilerine de cevap veren Kılıçdaroğlu, “Adalet yürüyüşü içinde ‘o onu dedi bu bunu yaptı’ya odaklanmamak gerekiyor" ifadesini kullandı.

Korteje bugün, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Raşit Tükel, halk müziği sanatçıları Erdal Erzincan ve Tolga Sağ ile Sözcü yazarı Uğur Dündar da katıldı.

Kortejde, kanun hükmünde kararnameler (KHK) ile ihraç edilen ve "İşimizi geri istiyoruz" diyerek başlattıkları açlık grevinin 76'ncı gününde tutuklanan akademisyen Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça için de pankartlar açıldı. Ankara’da işlettiği kuruyemiş dükkanını yürüyüşe katılmak için kapatan esnaf Hıdır Aydun, bugün de korteje katılanlar arasındaydı.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır da sabah saatlerinde yürüyüşe ilişkin olarak "Bizler ümmetin liderinin, reisin ağzından çıkacak tek bir kelimeye bakıyoruz. Tek kelimesiyle bu hak yolda bırak senin gibi yürümeyi ölürüz, şehadet için koşar öldürürüz" tehdidini dile getiren bir grup vatandaştan şikâyetçi oldu.

12 milletvekilinden oluşan heyetin İstanbul'da bulunan Maltepe Cezaevi'nde Berberoğlu'nu ziyaret etti. Heyet, Fatma Kaplan Hürriyet, Dursun Çiçek, Turabi Kayan, Sibel Özdemir, İlhan Kesici, Lale Karabıyık, Tahsin Tarhan, Mustafa Balbay, Zeynel Emre, Hüsnü Bozkurt, Haluk Pekşen ve Erdin Bircan'dan oluştu.

İşte dakika dakika yaşananlar

18:30 - Konaklama için çadır kuruldu.

18:00 - Konaklama alanına varıldı.

17:52 - Yol kenarlarına çöplerin toplanması amacıyla belirli aralıklarla poşetler yerleştirildi.

17:30 - Yürüyüşün güvenliğini sağlayan polislerin bir kısmının 'Spor Güvenliği' yeleği giymesi zaman zaman espirilere sebep oldu. Katılımcılar, "Tabii en büyük sporu biz yapıyoruz, onların gelmesi normal; adalet ile adaletsizlik arasındaki maç bu" yorumlarında bulundu.

17:18 -Bolu-Ankara yolunu kullanan çok sayıda vatandaş kornalarla destek vermenin yanı sıra araçlarından inerek de katılım gösteriyor.

17:10 - Kılıçdaroğlu, ailesi ile birlikte yürüyor.

16:35 - Yürüyüş yeniden başladı.

16:20 - Kortejin önünü tıkayan aracın çekilmesi için anons yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Şoför de araca uygun yakışıklılıkta bir delikanlı. Ondan daha havalı" dedi.

16:10 - İzmir'den gelen yürüyüşçüler, İstanbul ve Ankara'nın da katılımıyla 'adalet' kelimesini birçok dilde yazdı.

16:00 - Korteje, Sözcü yazarı Uğur Dündar da katıldı.

15:56 - Yapılan esprili anonsta, "Yürüyüşe başlamamız için Veli Ağbaba'nın güzellik uykusundan uyanması gerekiyor" dendi.

15:43 - Erdal Erzincan ile Tolga Sağ, küçük bir konser verdi. Görevli jandarmalar da milletvekillerinin çağrısı ve komutanlarının izniyle Erzincan ve Sağ'ı dinledi.

14:57 - Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, "ara ara yürüyüşe katıldığını" ifade ederek, "Güzel gidiyor, olumlu gidiyor. İnşallah daha da güzel gidecek, devam edecek. Sonuç gelecek, ki muhakkak gelmesi gerekiyor zaten. Hayırlısı olsun. İstanbul bekliyor bizi. Bekle Bizi İstanbul şiiri, 1940’larda yazılmış bir şiir, günümüze de çok uyuyor" dedi. T24'e konuşan Selvi Kılıçdaroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Ben çok seviyorum ve bekle bizi istanbul diyorum. Destekleyici mesajlar geldi bana çok. Ben yürüyüşe sürekli katılmıyorum, zaman zaman buraya geliyorum. Kadınlar daha heyecanlı yürüyüş için, her zamanki gibi. Katılım konusunda yolda yürüyüşe geliniyor, ama asıl varış noktasına olunması önemli. Gençlerin muhakkak daha duyarlı olmasını istiyoruz, nasıl daha fazla katılımlarını sağlayabiliriz, daha çok anlatmamız lazım. Ne istiyoruz, ne istemeliyiz diye bilgilendirilmeleri gerekiyor. Moraller çok iyi yürüyüşte, hedefler yavaş yavaş karşılaşıyor gibi."

13:37 - Seyit Rıza'nın torunu Pir Seyit İbrahim de korteje katıldı. İbrahim, "Vatan, millet bizim için ebedidir. Siyasiler gelir geçer. 70 yaşındaki bir adam buraya kalkıp geliyorsa bir nedeni vardır" diye konuştu. Pir Seyit İbrahim, şunları kaydetti:

"Adalet eksikliğimiz var. Her gittiğim yerde adaletten yakınıyorlar. Bu yürüyüşü tüm dünya görüyor. Biz dünyayı kandıramayız. Adaleti yok sayıyoruz bu nedenle kalkıp geldim."

13:20 - CHP Niğde Milletvekili Fethi Gürer de korteje katıldı. 147 kilo olan Gürer, "Bu yürüyüşle beş kilo vermişimdir" dedi.

13:15 - Cuma namazına gitmek isteyen katılımcılar için otobüs kaldırıldı.

12:58 - Korteje katılımın bayramda artması bekleniyor. Yürüyüşe günübirlik katılanların çoğu "Bayramda yine geleceğiz" diyerek kortejden ayrılıyor.

12:52 - CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, bugün korteje katılımın 7 bin kişi civarında olduğunu söyledi.

12:16 - Hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle kortejdekilere sık sık soğuk su dağıtılıyor.



11:55 - Kortej yeniden yola çıktı. Yürüyüşün bu etabında yaklaşık 4 kilometre yol katedilecek.

11:52 - T24'e konuşan Tekin Bingöl, bayramlaşmanın birinci günü akşamı verilecek molada gerçekleştirileceğini aktardı. Korteje yönelik olarak birtakım provokasyon girişimlerinde bulunulduğunu ifade eden Bingöl, "Bu CHP'nin yürüyüşü değildir. Bu Genel Başkanımızın 'adalet' dedikten sonra başlattığı büyük kitlelerin katıldığı bir yürüyüştür. Günde ortalama 5 bin kişinin katıldığı bir yürüyüş" diye konuştu.

11:15 - CHP, kortej ekibi kurdu. Korteji yakından takip edecek ve provokasyonlara karşı uyarılarda bulunacak ekipte genel başkan yardımcıları Tekin Bingöl, Veli Ağbaba, Seyit Torun ve Bülent Tezcan yer aldı.

10:45 - Şişli Belediye Bandosu, mola yerinde "Çav Bella"yı çaldı. Katılımcılar, alkışlar eşliğinde dans etti.

10:30 - Kılıçdaroğlu, birinci etap mola yerinde "Hoş geldin Kemal Dede" tabelasıyla karşılandı.

10:25 - Kortej, Yeniçağa'dan çıktı.

10:00 - Katılımcılar arasında yürüyüşe ayakkabısız devam edenler de oldu. Katılımcı, çevredekilerin "Ayağına bir şey batar"

uyarısı üzerine "Ayakkabım eskimesin diye aldım elime" diye espri yaptı.

09:20 - Kortej, Mengen'de "Adalet, adalet, adalet" sloganlarıyla karşılandı.

09:15 - Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Raşit Tükel de katıldı.

09:00 - Yürüyüş, Mengen sapağından başladı.

Neler yaşandı?

MİT TIR'ları davası kapsamında 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Berberoğlu, 14 Haziran'da mahkeme salonunda tutuklandı. Kılıçdaroğlu, aynı gün söz konusu tutuklama kararına tepki gösterdi; "Herkes için adalet" diyerek ertesi gün (15 Haziran 2017) Ankara Güvenpark'ta "adalet yürüyüşü"ne başladı.

Çok sayıda vatandaşın destek verdiği yürüyüşe katılan siyasiler arasında AKP kurucularından Fatma Bostan İnsal, kanun hükmünde kararnameyle ihraç edilen, HAS Parti kurucularından Prof. Cihangir İslam, EMEP Genel Başkanı Selma Gürkan ve MYK üyesi Levent Tüzel de yer aldı.

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar da 17 Haziran 2017'de "Birlikte yürümek için üzerimize düşeni yapmaya hazırız" dedi.

Ankara'dan İstanbul'a doğru gerçekleştirilen yürüyüş kapsamında Kemal Kılıçdaroğlu dün, 16 kilometre yol kat etti. Yürüyüşün 28 gün sürmesi bekleniyor.

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Kavurmacı'nın tutuklanmasına tepki

Yürüyüşün üçüncü gününde Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş'ın "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanıp daha sonra "sağlık sorunları" gerekçesiyle tahliye edilen damadı Ömer Faruk Kavurmacı'nın yeniden tutuklanmasına da tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Zaman zaman eleştirdik, zaman zaman yargının bu tip tutumlarının toplumu ayrıştırdığını ifade ettik. Kesim mahkumiyet kararı çıkmadığı sürece insanların tutuklanmalarını doğru bulmuyorum” dedi.

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"Yargı sizi de davet ederse şaşırmayın"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise dün yürüyüşe ilişkin olarak ilk kez açıklama yaptı. "Yollar yürümekle aşınmaz. Bu yolla hukuk elde edeceklerini zannediyorlarsa bu da mümkün değil" diyen Erdoğan, sözlerinin devamında "Adalet pankartlarıyla dolaşmak adaleti getirmez. Yargı yarın sizi de davet ederse şaşmayın" ifadesini kullandı.

Kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Yürüyüşün dördüncü gününde kalp krizi geçiren 79 yaşındaki Hasan Tatlı, ertesi gün (19 Haziran 2017) hayatını kaybetti. Kılıçdaroğlu, "Adalet yolundaki ilk kaybımız. İnşallah, bundan sonra buna benzer bir olayla karşılaşmayız" dedi; Tatlı'nın ailesine baş sağlığı diledi.

Adaleti düşünme eylemi

Dün, Türkiye genelinde adaleti düşünme eylemi başlatıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl, saat 18:00'de başlatılan eylemle ilgili olarak "Herkes durarak adaleti düşünecek" dedi.

Grup toplantısı,

Çamlıdere yol ayrımında yapıldı

Partisinin Çamlıdere yol ayrımında gerçekleştirdiği grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "adalet yürüyüşü"ne yönelik olarak kullandığı "Unutmayın ki 138'inci madde sadece siyasetçiler için çalışmaz, A'dan Z'ye herkes için çalışır ve yargı yarın eğer sizi de bir yerlere davet ederse şaşmayın" ifadesine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Senin ve hükümetinin hakimlere, mahkemelere talimat verdiğini ispat edersem ben, sen namuslu bir insan gibi görevinden istifa edecek misin?" diye konuştu.

Anayasanın 138'inci maddesi şöyle:

MADDE 138: Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez.

2019 yılında, demokrasinin şaha kalkacağı bir dönemin başlayacağını iddia eden Kılıçdaroğlu, sözlerinin devamında şunları kaydetti:

"Her firavunun 'Musa'sı vardır. Firavun belli, 'Musa'lar burada. Biz zulme karşı direneceğiz, adaleti savunacağız."

MYK toplandı

CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı da dün, yürüyüş güzergâhı üzerinde gerçekleştirildi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, iktidara yönelttiği eleştirisinde "Şimdi siz, kalkacaksınız, yargıyı tahakküm altına alacaksınız. Baskı altına alacaksınız. Ondan sonra döneceksiniz, diyeceksiniz ki; Kemal Kılıçdaroğlu yürümesin. Yürütmeye alışanlar, yürümekten korkarlar" ifadesini kullandı.

Tezcan, "adalet yürüşü"ne katılan vatandaşlara teşekkür ederek, "Siyasi görüşü ne olursa olsun 7 gündür bu yana Genel Başkanımızın arkasında, dağ tepe demeden, yağmurda, çamurda, güneşte adaleti arıyorlar. Kararlılıkla arayanlar, biliyoruz ki adaleti bulacaklar" diye konuştu.

Veli Ağbaba hem çaldı, hem oynadı

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, mola yerinde davul çaldı; zurna eşliğinde "Ördeği ipek ile bağlamışlar" türküsünü seslendirdi. Yürüyüş, bu sırada renkli anlara sahne oldu.