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Adalet Yürüyüşü BBP’nin kafasını karıştırdı

Destici’den Kılıçdaroğlu’na: Yürüyüşü bırak Destici’den Kılıçdaroğlu’na: Yürüyüşü bırak

22 Haziran 2017 21:35

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlattığı yürüyüşüyle ilgili değerlendirmede bulundu. Destici, Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü bırakıp Ramazan Bayramı’nı ailesi ve sevdikleriyle bir arada kutlaması gerektiğini söyledi.

Destici, yürüyüş hakkında yaptığı ilk açıklamada “Sokaklar çare değil” demişti. Bu açıklamasından sonra yürüyüş hakkında tekrar değerlendirmelerde bulunan Destici, “Kılıçdaroğlu demokratik hakkını kullanıyor” diye konuşmuştu.

Haftalık düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Destici, demokrasilerde çözümün adresi meclis olduğunu söyledi ve “Çözümün adresi meclistir. Türkiye Büyük Millet Meclisi seçilmişler eliyle yasaların çıkartıldığı, denetimlerin yapıldığı yerdir. Bu hususa en çok dikkat etmesi gereken parti ana muhalefet partisi olmalıdır” dedi.

Destici, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Milletin iradesi ile seçilmiştir. Sayın cumhurbaşkanı 2014 yılında milletin oyuyla seçilmiştir. 16 Nisan referandum da sandık milletin önüne konmuş ve millet tercihini 'evet' yönünde yapmıştır.  Milletin tercihi ile yeni sistem değişikliğine gidilmiştir. Bütün bunlar ortadayken, biz bunları birlikte yaşamamışken ne demek bütün dünyaya seslenerek ‘Türkiye dikta rejim ile yönetiliyor' şikâyetinde bulunmak kabul edilebilir şeyler değildir" dedi.

“Yürüyüş tamamen siyasi”

CHP'nin yaptığı yürüyüş adalet ve hak arama yürüyüşü olmadığını söyleyen Destici, "Tamamen siyasi bir yürüyüştür. Bu yürüyüş öncesinde Sayın Kılıçdaroğlu, 'hayır' diyen bütün partileri ve grupları ziyaret etti. Amaç ve gaye bu 'hayır' bloğunu bir arada tutmaktır. Bunu 2019 yılına taşıma sürecidir. Bu yürüyüş bu ziyaretlerin devamıdır. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yürüyüşüne ziyaret ettiği hayırcı gruplarında destek verdiğini görüyoruz. Bizim teklifimiz ayrışmaya, kamplaşmaya değil birleşmeye, uzlaşmaya ve kardeşliğe ihtiyaç vardır. Ana muhalefet partisi ve lideri birleşme uzlaşma sürecine katkı vermelidir. Farklı provokasyonlara meydan vermeden başka çevrelerinde içeride ve dışarıda istismar etmesine fırsat vermeden artık bu yürüyüşün sonlandırılması gerekmektedir. Önümüz bayramdır. Bu bayramı ülkemiz hep birlikte yaşamalıdır. Sayın Kılıçdaroğlu, yürüyüşü bırakıp bayramı ailesiyle, sevdikleriyle ve milletimizle birlikte huzur, barış ve kardeşlik içinde geçirmelidir” diye konuştu.

 

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