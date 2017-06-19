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BBP lideri fikir değiştirdi: Kılıçdaroğlu demokratik hakkını kullanıyor

Destici, “Sokaklar çare değil” demişti

19 Haziran 2017 03:00

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ankara’dan İstanbul’a başlattığı Adalet Yürüyüşü için “Sayın Kılıçdaroğlu demokratik hakkını kullanıyor. Biz Kılıçdaroğlu'nun yürümesine itiraz etmiyoruz” dedi. 

Destici, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun tutuklanmasından sonra Kılıçdaroğlu’nun başlattığı Adalet Yürüyüşü için “"Sokaklar çare değil. Türkiye bir Gezi tecrübesi yaşadı. Bu da şimdi 'Adalet' diye başlayıp Türkiye'yi Allah muhafaza etsin bir kamplaşmaya, ayrışmaya ve iç savaşa sürükleyecek adımlar atılmasına vesile olmasın" demişti.

Destici, Gaziantep’te partisinin düzenlediği bir etkinlikte Adalet Yürüyüşü için şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu demokratik hakkını kullanıyor. Biz Kılıçdaroğlu'nun yürümesine itiraz etmiyoruz, biz yürüyüşü başlatırken yaptığı konuşmada, 'Bütün dünya bizi duysun ki, biz kendi ülkemizde bir dikta yönetimi ile yönetiliyoruz' diye yaptığı açıklamaya itiraz ediyoruz. Bu cümleleri sehven söylenmiş ise düzeltmelidir, bilerek söylenmişse bu cümle yanlıştır ve biz bunu kabul etmiyoruz. Çünkü bu iktidar, millet iradesi ile seçilmiştir ve herkes millet iradesine saygı duymak zorundadır."

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