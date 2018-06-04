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Adalet Bakanlığı'ndan 'Gülen belgeleri' açıklaması

"İade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır"

04 Haziran 2018 20:33

Adalet Bakanlığı, CHP'li heyetin 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin arkasındaki isim olduğu belirtilen Fethullah Gülen'in ABD'den iadesinin talebinde gönderilen belgelere dair incelemelerinin ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulduğu belirtilerek, "Heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır" dendi.

CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık'ın ziyaretinin ardından Adalet Bakanlığı'ndan yapılan yazılı basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"CHP Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesine yönelik işlemlere dair iddialarına ilişkin olarak, Ankara milletvekilleri Murat Emir ve Ali Haydar Hakverdi ile avukatlar Erol Aras ve Efe Dikbıyık’tan oluşan CHP heyeti, 4 Haziran 2018 tarihinde Bakanlığımıza bir ziyaret gerçekleştirmiştir.

CHP heyetine, Bakanlığımız bürokratları tarafından FETÖ elebaşı hakkında ABD makamlarına iletilen iade talepleri hakkında bilgilendirmede bulunulmuş, heyet üyelerinin soruları cevaplandırılmış ve arzu ettikleri evrakı incelemeleri sağlanmıştır.

Ziyaret vesilesiyle iade işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yerine getirilmesi hususundaki hassasiyetimiz bir kez daha vurgulanmıştır."

CHP'li Özel: Erdoğan'ın açıklaması yetmez, belgeleri görmemiz lazım

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Gülen'in iade talebinin usulüne uygun yapılmadığını iddia etmesinin ardından Adalet Bakanlığı'na resmi yazıyla başvuran CHP,  başvuru sürecine yönelik belgeleri incelemeyi talep etmişti.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Fethullah Gülen'in usulüne uygun istendiğine dair belgeleri Erdoğan'ın açıklaması yetmez, görmemiz lazım" demişti.

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