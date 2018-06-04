Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri inceleyecek CHP heyeti belli oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri içindeki cunta yapılanması tarafından 15 Temmuz 2016'da gerçekleştirilen darbe girişiminin planlayıcısı olduğu belirtilen Fethullah Gülen'in ABD'den iade edilmesi talebine ilişkin belgeleri inceleyecek olan CHP heyetinin, hangi milletvekillerinden oluştuğu açıklandı. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada bu isimlerin, ":Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Avukat Erol Aras, Avukat Efe Dikbıyık" olduğunu duyurdu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sıklıkla gündeme getirdiği Gülen'in iadesine ilişkin olarak bir iddia ortaya atmıştı. İnce, ABD'ye yapılan iade talebinin usule uygun yapılmadığını ifade etmişti. Bunun üzerine CHP, iade talep belgelerini inceleme başvurusunda bulunmuştu. CHP'nin oluşturduğu heyet bugün saat 11:00'de Adalet Bakanlığı'nda belgeleri inceleyecek.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yaptığı açıklamada şu sözleri sarf etti:

"Bugün saat 11.00'de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk Ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nde Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin belgeleri inceleyecek CHP heyeti şu isimlerden oluşmaktadır: Ankara Milletvekili Murat Emir, Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, Avukat Erol Aras, Avukat Efe Dikbıyık".