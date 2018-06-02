Gülen'in ‘usulüne göre' istenmesi tartışmasına Başbakan da katıldı: Sayın İnce birisi seni işletmiş

Başbakan Binali Yıldırım da CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile hükümet arasında devam eden ‘Fethullah Gülen ABD’den ‘usülüne uygun’ istendi mi’ tartışmasına dahil oldu. ABD’li bir yetkilinin kendisini konuyla ilgili aradığını söyleyen İnce’yi eleştiren Yıldırım, “Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil. Sen eksik yanlış, evrak peşinde koşacağına FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin bunu söyle” dedi.

Partisinin Ankara’daki milletvekili aday tanıtım toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, cumhurbaşkanı adaylarını da ‘ibretle’ izlediğini söyledi. “Bir referandum çabası var. 16 Nisan halkoylaması ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diğer adayların tamamı gelirsek değiştireceğiz diyorlar” yorumunda bulunan Yıldırım, 16 Nisan’ın yeniden sandığa taşınmaya çalışıldığını savunarak, “İşte meydan işte sandık buyrun referandumsa referandum” diye konuştu. Muhalefetin ‘FETÖ’ konusunda konuşmadığı eleştirisini getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

“Sadece dedikleri FETÖ'nün iadesini yanlış yapmışız. Sayın İnce seni birisi işletmiş. Telefonun ucundaki de ABD'li değil. Sen eksik yanlış, evrak peşinde koşacağına FETÖ'yü getirecek misin, getirmeyecek misin bunu söyle. Bu şehitlerin hesabını soracak mısın, sormayacak mısın bunların hesabını ver bunları millete söyle. Bir kulağı Kandil'de bir kulağı Pensilvanya'da olanlarla bu ülkenin geleceği inşa edilemez."