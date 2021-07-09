Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin: Soruşturma ve yargılama kapsamında adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadın ve çocukların ifadeleri somut delildir

Adalet Bakanlığı Sözcüsü Ertuğrul Çekin, yargı paketi kapsamında yapılan değişikliklerle ilgili, "Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması hususu yapılan düzenlemeyle açıkça vurgulanmıştır. Soruşturma ve yargılama kapsamında adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir. Ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir." dedi.

Yargıya erişim, adli kontrol, kadına yönelik şiddet ve soruşturma usullerine ilişkin yeni düzenleme getiren 4. Yargı Paketi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edildi. Yargı paketindeki "terör", soykırım, insanlığa karşı suçlar, kasten adam öldürme, çocuğun cinsel istismarının da aralarında bulunduğu "katalog suçlar"dan tutuklamada "somut delil" aranması koşulu tartışma yarattı. Pek çok kesim tarafından söz konusu düzenleme eleştirildi. TIKLAYIN - 4. Yargı Paketi'nde neler var, cinsel suçlarda somut delil kriteriyle ilgili yeni düzenlemeler ne?

Sözcü Çekin, Ankara Hakimevi'nde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Çekin, "Eleştirinin yıkıma dönüşmemesi, ifade hürriyeti ile hakaretin birbirine karıştırılmaması için yargı süreçlerini serinkanlı biçimde takip etmeyi ve değerlendirmelerimizin bilgiye dayalı olmasının önemini öğrenmek zorundayız. Unutmayalım ki yargı Türk milletinin yargısıdır. Adliye bu ülkenin bir kurumudur. Hakim ve savcılar da bu milletin evlatlarıdır. Kendilerine yargı yetkisi emanet edilen hâkim ve savcılarımızın, sosyal medya ortalamasının çok üzerinde bir vicdan ve hakkaniyet duygusu taşıdığından hiç kimsenin kuşkusu olmamalıdır" diye konuştu.

"Suç mağduru kadın ve çocukların ifadeleri somut delildir"

Sözcü Çekin, 4. Yargı Paketi kapsamında yapılan diğer değişikliğin, tutuklama şartlarına ilişkin olduğunu söyleyerek, "Katalog suçlarda kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması hususu yapılan düzenlemeyle açıkça vurgulanmıştır. Burada şu hususa özellikle vurgu yapmak istiyorum; soruşturma ve yargılama kapsamında adli görüşme odalarında alınan suç mağduru kadınların ifadeleri somut delildir. Ayrıca çocuk izlem merkezlerinde suç mağduru çocukların beyanları da somut delil niteliğindedir. Bu ifadeler uzmanlar eşliğinde alınmaktadır, kadın ve çocuklarımızın beyanları elbette ki delildir" dedi.

4 farklı kanunda değişiklik

Bakanlık Sözcüsü Çekin, infaz sistemine ilişkin önemli değişiklikler içeren mevzuat paketinin TBMM'de kabul edildiğini hatırlatarak, pakette 4 farklı kanunda değişiklik yapıldığını kaydetti. Düzenleme kapsamında, Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri İzleme Kurulları'nın görev ve yetkilerin genişletildiğini vurgulayan Çekin, şöyle konuştu:

izleme kurulları tarafından hazırlanan raporlar artık KDK ve TİHEK'e de gönderilecek

Ayrıca yapılan yeni değişiklikle izleme kurulları tarafından hazırlanan raporlar artık Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ile Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) da gönderilecektir. Getirilen düzenlemeyle izleme kurulları hastanelerle adliyelerde hükümlü ve tutukluların bulunduruldukları yerleri ve nakil araçlarını da denetleyebilecektir. Yine yapılan değişiklikle sosyal devlet ilkesi gereğince maddi durumu iyi olmayan hükümlülerden nakil giderlerinin alınmaması sağlanmış, infaz kurumlarında dijital dönüşüm kapsamında hükümlülerin bazı işlemlerini elektronik ortamda yapabilmeleri imkânı tanınmıştır. Ayrıca tutuklu ve hükümlülere hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri de kolaylaştırılmış ve ziyaret süreleri uzatılmıştır. Bu düzenlemeyle hükümlülerin ziyaret süresi 1 saatten 1,5 saate çıkarılmakta; tutuklu ve hükümlüler bakımından hasta ziyareti amacıyla verilen mazeret izinleri arasında beklenmesi gereken asgari bir aylık süre şartı da kaldırılmıştır.

"289 fiili darbe davasının 288'i karara bağlanmıştır"

Bakanlık Sözcüsü Çekin, darbe girişiminin 5'inci yılında 'Türkiye'nin terörle mücadelesinin kesintisiz kararlılıkla' devam ettiğini belirterek, bağımsız ve tarafsız Türk yargısının, darbe girişimiyle ilgili soruşturma ve davaları titizlikle yürüttüğünü söyledi. Çekin, "Derdest fiili darbe soruşturması bulunmamaktadır. 289 fiili darbe davasının 288'i karara bağlanmıştır. Yargılaması devam eden bir dosya bulunmaktadır. Bununla birlikte terör örgütü yöneticiliği ve üyeliğine ilişkin soruşturma ve davalar da devam etmektedir. Bakanlığımızca firari örgüt üyelerinin iade süreçleri de büyük titizlikle sürdürülmektedir. Bu süreç teyakkuz halinde devam ettirilmektedir. Ulaşılan yeni bilgi, belge ve deliller dikkatle değerlendirilerek adli ve idari mercilerle paylaşılmaktadır" dedi.

TIKLAYIN - Çiğdem Toker’den 4. yargı paketindeki o düzenlemeye tepki: Ülkenin vatandaşı olarak utanç ve acı duyuyorum