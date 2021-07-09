Çiğdem Toker’den 4. yargı paketindeki o düzenlemeye tepki: Ülkenin vatandaşı olarak utanç ve acı duyuyorum

Sözcü yazarı Çiğdem Toker, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen 4. Yargı paketindeki çocukların cinsel istismarı karşısında kuvvetli şüphe için “somut delil” aranmasını getiren düzenlemeye sert bir dille tepki gösterdi. Toker, “Kadına şiddeti önlemek konusunda devlete ödevler veren İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıştan hemen sonra bile isteye getirilen bu düzenleme karşısında, ülkenin vatandaşı olarak utanç ve acı duyuyorum” dedi.

Toker, 4. Yargı Paketi olarak anılan düzenlemedeki ‘katalog suç’ adı verilen bazı suçlarda, tutuklama kararına dayanak oluşturacak kuvvetli şüphe için ‘somut delil’ aranacak olamsına dikkati çektiği bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Bu teknik cümle ne anlatmak istiyor derseniz şöyle:

Yasadaki “katalog suçlar” denilen listede, çocuğa cinsel istismar suçu da var. Dolayısıyla, çocuğu istismar eden bir alçak kişi hakkında tutuklama kararı verilebilmesi için somut delilin varlığı aranacak. Başka ifadeyle, çocuğun kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu söylemesi yeterli olmayacak.

Yasa görüşülürken TBMM'de muhalefet milletvekillerinin itirazları ve aksi yöndeki girişimleri sonuç vermedi. Oysa dünyadaki birçok hukuk sisteminde, çocuğa cinsel istismar suçlarında mağdurun beyanı esas alınıyor.

Bu düzenlemenin, cinsel istismar saldırganlarını sevindirecek (!), çocukları savunmasız bırakacak bir düzenleme olduğu açık. Nitekim ismi lazım olmayan bir tarikat, sosyal medya hesabında gülücük emojleriyle, TBMM'ye teşekkür etti. Bu teşekkür bize siyasal İslam'ın nasıl bir çukur olduğunu bir kez daha gösterdi. Kadına şiddeti önlemek konusunda devlete ödevler veren İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıştan hemen sonra bile isteye getirilen bu düzenleme karşısında, ülkenin vatandaşı olarak utanç ve acı duyuyorum.

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