Adalet Bakanlığı'ndan Yargıtay'a Orhan Pamuk başvurusu

Adalet Bakanlığı, Veba Geceleri romanında Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir okurun suç duyurusunda bulunması sonrası Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk hakkında kamu davası açılması kararına karşı Yargıtay’a bozma başvurusunda bulundu.

Adalet Bakanlığı'nın, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesiyle kendisine tanınan yetkiyi kullanarak geçen günlerde Orhan Pamuk'a kamu davası açılma kararına karşı "kanun yararına bozma" başvurusunda bulunduğu öğrenildi.

HaberTürk'ün haberine göre; Bakanlık, başvurusunda "karara itiraz hakkı olmayan müşteki tarafından yapılan itirazın reddine karar verilmesi" gerekçesine dayandı.

Yargıtay’ın Bakanlık başvurusunu kabul etmesi halinde, Orhan Pamuk hakkındaki kamu davası ortadan kalkacak.

Ne olmuştu?

İzmir Barosuna kayıtlı olan, eski Ergenekon Partisi Genel Başkanı avukat Tarcan Ülük, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak Orhan Pamuk hakkında suç duyurusunda bulundu. Ülük tarafından savcılığa sunulan şikayet dilekçesinde, yazar Orhan Pamuk'un 'Veba Geceleri' isimli kitabında, Atatürk'e hakaret ederek, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiğini iddia etti.

Savcılık, kitapta yer alan ifadelerin Atatürk’e yönelik olmadığı, öyle olduğu varsayılsa bile hakaret unsurunun bulunmadığı düşüncesiyle 3 Ağustos 2021 tarihinde takipsizlik kararı vermişti. Suç duyurusunda bulunan vatandaş, avukatı vasıtasıyla Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz etmiş; Sulh Ceza Hâkimi 2 Kasım 2021 tarihinde takipsizlik kararını kaldırarak bu konuda yargılama yapılması gerektiği sonucuna varmıştı.

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Orhan Pamuk savunmasında suçlamaları kabul etmemişti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı başlattığı soruşturma kapsamında Orhan Pamuk'u ifade vermek üzere adliyeye davet etmişti



Savcılıkta ifade veren Orhan Pamuk, "Ben kitabımda kesinlikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ima eden yazılar yazmadım. Öncelikle kitabın karakteri Kolağası Kamil'in küçükken kargaları kovaladığına dair bir ifade yoktur. Kuşlara özel merakımdan dolayı kitaplarımda kargayı ele alıyorum. Çünkü ben küçükken zayıf olmam ve süreki olarak ailem tarafından kargo olarak çağrılmamdan dolayı böyle bir ilgim vardır. Türk Bayrağınında Rum eczanenin amblemiyle alakası yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum" diye konuşmuştu.