Adalet Bakanlığı: Fuhuşa teşvik eden, kartvizitleri dağıtanlar hapis cezasıyla cezalandırılacak

Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı kanun tasarısı taslağının yasalaşmasıyla birlikte artık, telefon numaraları ve fotoğrafların bulunduğu cadde ile sokaklara atılan fuhuş içerikli kartvizitleri dağıtanlara ceza verilecek. Dağıtımını yapanlar, fuhuşa teşviğin çocuklara yönelik olması halinde 10 yıla, yetişkinlere yönelik gerçekleşmesi halindeyse 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

Milliyet'te yer alan habere göre, Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı kanun tasarısı taslağındaki düzenlemeyle telefon numaraları ve fotoğrafların bulunduğu, cadde ile sokaklara atılan fuhuş içerikli kartvizitleri dağıtanlar hapis cezasına çarptırılacak.

Adalet Bakanlığı'nca hazırlanan, çeşitli düzenlemeleri içeren ve Başbakanlığa gönderilen kanun tasarısı taslağının yasalaşmasıyla, büyük şehirler başta olmak üzere birçok kentteki cadde ve sokaklarda üzerinde fotoğraf ile telefon numaralarının yer aldığı "fuhuş davetiyesi" niteliğindeki kartvizitleri dağıtanlar, hapis cezasına çarptırılacak.

Fuhuşa teşviğin önlenmesi ve fuhuşla mücadele kapsamındaki yeni düzenlemeye göre, Türk Ceza Kanununun (TCK) 227'nci maddesinin birinci fıkrasına eklenen hükümle çocuklara, ikinci fıkrasına eklenen hükümle yetişkinlere fuhuş amaçlı hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişiler cezalandırılacak.

TCK'nın 227'nci maddesinin birinci fıkrasındaki "Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır." hükmünde değişiklik yapılacak.

Bu hüküm söz konusu kartvizitlerin dağıtımına ilişkin düzenlemenin de eklenmesiyle, "Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran, bunun reklamını yapmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır." şeklinde değiştirilecek.

Aynı maddenin ikinci fıkrası da "Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bunun reklamını yapmak amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üç bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır. Fuhuşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır." şeklinde yeniden düzenlenecek. Böylece söz konusu kartvizitlerin dağıtımını yapanlar, fuhşa teşviğin çocuklara yönelik olması halinde 4 yıldan 10 yıla, yetişkinlere yönelik gerçekleşmesi halinde ise 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.