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Adalet Bakanı'ndan 'ses kaydı' açıklaması

Adalet Bakanı Bozdağ, telefon kayıtlarıyla ilgili 'Ahlaksızca üretilmiş kasettir. Hukuk içerisinde hesabı sorulacak' dedi

25 Şubat 2014 14:55

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Başbakan Erdoğan ile oğlu arasında geçtiği iddia edilen telefon kayıtlarıyla ilgili "Ahlaksızca üretilmiş kasettir." dedi.

Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında 17 Aralık'ta geçtiği iddia edilen telefon görüşmeleri ile ilgili bir açıklama da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan geldi.

Bozdağ, telefon kayıtlarıyla ilgili "Ahlaksızca üretilmiş kasettir. Hukuk içerisinde hesabı sorulacak." dedi.

17 Aralık operasyonu sonrası internete sızdırılan ses kayıtlarına bir yenisi daha eklendi. Youtube'a yüklenen ve Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmanın, 17 Aralık günü, yani ilk rüşvet operasyonunun olduğu gün yapıldığı ileri sürülüyor.

17 Aralık'ta kaydedildiği iddia edilen görüşmelerin sırasıyla saat 08.02, 11.17, 15.39, 23.15′de yapıldığı ve son görüşmenin ise 18 Aralık sabahı saat 10.58′de yapıldığı görülüyor.

Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'a ait olduğu iddia edilen ses kaydında, Başbakan Erdoğan olduğu iddia edilen kişi, 17 Aralık sabahı yolsuzluk operasyonu sırasında oğlu Bilal Erdoğan olduğu iddia edilen kişiyi arayarak evdeki 1 milyar doları (2.2 katrilyon TL) sıfırlamalarını, paraları bulundukları yerlerden taşımalarını, tamamen elden çıkarmaları gerektiğini söylüyor.

Aynı günün akşamında yapılan telefon görüşmesinde ise, Bilal Erdoğan olduğu iddia edilen kişi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu iddia edilen kişiye, paranın büyük kısmını bazı işadamlarına aktarıldığını, geriye sadece 30 milyon Euro kaldığını ve onun da taşınacağını söylediği duyuluyor.

Youtube'a ses kaydını ekleyen kişi, Twitter hesabında ses kaydının inkar edilmesi halinde paranın taşınırkenki videosunu servis edeceğini açıkladı.

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