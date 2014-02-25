Ses kayıtlarına Twitter'da kim ne dedi?

Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ve internete düşen ses kayıtlarıyla ilgili Twitter'da gazeteci ve tanınmış bir çok isim konuya ilişkin yorumda bulundu.

Başbakanlık resmi web sitesinden yapılan açıklamada kayıtların “ahlaksızca bir montaj ürünü olup, tümüyle gerçek dışı” olduğu ifade edildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarının yayımlanması ardından internette yayınlanan ses kayıtlarının gerçek olduğu yönünde konuştu ve bu hükümetin meşruiyetini kaybettiğini ifade ederek istifa çağrısı yaptı.

İşte Twitter’da konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar: