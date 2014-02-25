T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ses kayıtlarına Twitter'da kim ne dedi?

Başbakan Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ve internete düşen ses kayıtlarının ardından sosyal medyada konuya ilişkin tweetler atıldı

25 Şubat 2014 13:44

Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ve internete düşen ses kayıtlarıyla ilgili Twitter'da gazeteci ve tanınmış bir çok isim konuya ilişkin yorumda bulundu. 

Başbakanlık resmi web sitesinden yapılan açıklamada kayıtların “ahlaksızca bir montaj ürünü olup, tümüyle gerçek dışı” olduğu ifade edildi. 

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Başbakan Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan’a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarının yayımlanması ardından internette yayınlanan ses kayıtlarının gerçek olduğu yönünde konuştu ve bu hükümetin meşruiyetini kaybettiğini ifade ederek istifa çağrısı yaptı. 

İşte Twitter’da konu ile ilgili dikkat çeken açıklamalar:

 

ETİKETLER

sosyal medyatwitterakpak partidinlemeses kaydıbaşbakan erdoğanbilal erdoğantwittergazeteci

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24