Adalet Bakanı'ndan Akşener'e: Hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Netanyahu, bir anlamda Erdoğan'ın İsrail versiyonu" benzetmesine ilişkin olarak, "Siyasi rekabet uğruna insani nezaket gözden çıkarılmamalıdır. İyi Parti Genel Başkanı'nı hadsiz ve çirkin beyanı nedeniyle kınıyor, millet ve tarih huzurunda özür dilemeye davet ediyorum." açıklamasını yaptı.

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm dünyada mazlumun umudu ve duası olan Sayın Cumhurbaşkanımızı, ırkçı İsrail rejiminin eli kanlı lideriyle aynı kefeye koymak, ölçü ve tartı bilmezliktir, büyük bir izansızlıktır." ifadesini kullandı.

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