Adalet Bakanı Gül, 'cezaevlerinde Koronavirüs tahliyesi' için konuştu: Meclis'in takdiriyle yürürlüğe girecektir

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, AKP grubu tarafından TBMM'ye sunulan infaz düzenlemesine ilişkin, "Konu Meclis’in takdirindedir" değerlendirmesinde bulundu.

Gül, yeni tip Koronavirüs'e (Kovid-19) karşı cezaevlerinde gereken tedbirlerin alındığını savundu. Bakan Gül, bir hâkime yeni tip Koronavirüs teşhisi konulduğu iddialarına ilişkin, "Bankada çalışan eşinde virüs tespit edildi. Hâkim arkadaşımızın test sonucu henüz çıkmadı" açıklamasında bulundu.

Gül, "Cezaevlerine yönelik tüm tedbirlerimizi bakanlarımız, ilgili tüm birimlerimiz, hükûmetimizin tüm birimleriyle yakın iş birliği içerisinde büyük bir titizlikle almaktayız. Cezaevinde tutuklu da hükümlü de olsa onlar devlete emanettir, onların kardeşi, abisi, ablası gibi aynı ailenin parçasıyız. Bu konuda her tedbir büyük bir titizlikle alınmaktadır." dedi.

Gül, "Aileleri de müsterih olsunlar. İhtiyacı olan herkese dezenfekte ürünleri ücretsiz olarak verilmektedir. Bütün tedbir alınmakta. Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanı’nın tavsiyesi üzerine açık görüşler de sona erdirildi. Şimdi avukatlar sadece görüşebiliyor o da kapalı görüş şeklinde yapılıyor. Mümkün olduğunca hem personelmize, hem de cezaevinde bulunan mahkûm ve tutuklulara dışarıdan bir riskin oluşmaması için her türlü tedbir alınıyor. Maske, eldiven vb. Tüm tedarikler yapıldı. Onun ötesindeki dezenformasyonlar belli operasyon hesaplarının yapmış olduğu birtakım hezeyanlardır. Telefon haklarına ilave haklar verildi. Cezaevlerimizde pozitif rastlanan vaka yoktur. diye konuştu.

İnfaz düzenlemesi

Bakan Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi önümüzdeki haftalarda gündeme alınacağı söylemiştir. Bu konuda tüm tarafları iyi dinleyerek teknik çalışmalar yapılmıştı. Konu Meclis’in takdirindedir. Hep beraber bu konunun kanunlaşmasını öngörüyoruz. Daha insani temelde yaklaşan bu düzenlemeler de elbette Meclis’in takdiri ile yürürlüğe girecektir." ifadesini kullandı.

“Yargı mensubunda Koronavirüs görüldüğü iddiası”

“Yargı mensubunda Koronavirüs görüldüğü iddiası"na ilişkn Bakan Gül, "Hâkim arkadaşımızın sağlık durumu iyi, eşi Koronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Arkadaşımızın da sağlık durumu yakından takip ediliyor. Test sonucu henüz çıkmadı. Bu konuda tedbirler alındı, umarız tüm vatandaşlarımızla süreci atlatırız." açıklamasını yaptı.

Gül açıklamasını şöyle sürdürdü:

Bugün AK Parti grubumuzun verdiği Meclis’teki teklifte hukuk muhakemeleri açısından değişiklikler öngörüyor. Birinci yargı paketinde ceza usulüne ilişkin düzenlemeler söz konusuydu. Bu düzenlemede hukuk muhakemesine ilişkin düzenlemeler söz konusu. Yılda açılan 4 milyon davayı etkileyen bir düzenleme, çok önemli değişiklikler… Yargının hızlı ve adil bir şekilde karar vermesine imkansız tanıyacak düzenlemeleri burada görüyoruz. Hukuka olan güveni arttıracaktır. Avukatlar ve taraflar ofisinden duruşmaya katılabilecek.