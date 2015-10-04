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Adalet Bakanı Kenan İpek: YSK’nın kararının gerekçesine bakmak lazım

"Güvenlik riski konusunda görüş alınması gerekirdi diye düşünüyorum, inşallah almışlardır"

04 Ekim 2015 01:37

Doğu ve Güneydoğu'da sandıkların taşınması yönündeki kararların YSK tarafından reddedilmesini değerlendiren Adalet Bakanı Kenan İpek, "Mutlaka güvenlik riski konusunda görüş alınması gerekirdi diye düşünüyorum. İnşallah almışlardır. Ve bu şekilde değerlendirip karar vermişlerdir. Yine söylüyorum gerekçeyi bilmiyorum, gerekçeye bakmak lazım" dedi.

DHA'nın haberine göre, Adalet Bakanı Kenan İpek, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkanı Selim Yıldız’ın eşi savcı Canan Yıldız’ın cenaze törenine katılmak üzere karayoluyla Samsun’un Terme ilçesine geldi. Bakan İpek, cenaze töreninin ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından Atakum ilçesine yaptırılan, İstanbul Adliye Sarayı'nda DHKP-C'liler tarafından öldürülen savcı Mehmet Selim Kiraz’ın adı verilen parkı gezdi. Burada gazetecilerin Yüksek Seçim Kurulu’nun sandıkların taşınmasıyla ilgili sorusunu cevaplayan Adalet Bakanı Kenan İpek, "Arkadaşlar dün Ankara’da da bu soru sorulduğunda Anayasa ve Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun gereği yetkinin Yüksek Seçim Kurulu’nda olduğunu ve mutlaka bir karar vereceğini söylemiştim. Bir yorum yapmamıştım. Bugün oy çokluğuyla bir karar alındığını ben de öğrenmiş bulunuyorum. Ancak gerekçesini ben de bilmiyorum. Mutlaka gerekçesini bakmak lazım, görmek lazım, İçişleri Bakanlığından, yani güvenlik güçlerinden, güvenlik riski konusunda yüksek seçim kurulunun dün veya bugün bir isitaşere yapıp yapmadığını, görüş alıp almadığını bilmiyorum. Benim şahsi kanaatim mutlaka güvenlik riski konusunda görüş alınması gerekirdi diye düşünüyorum. İnşallah almışlardır. Ve bu şekilde değerlendirip karar vermişlerdir. Yine söylüyorum gerekçeyi bilmiyorum, gerekçeye bakmak lazım. 1 Kasım’da vatandaşın burnu kanamadan, özgürce sandığa gider oylarını kullanırlar. Bunu temenni ediyorum" dedi.

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