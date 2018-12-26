Adalet Bakanı Gül'den "Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" diyen İsrailli mevkidaşına yanıt

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" diyen İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'e tepki göstererek ''Terörle mücadele kararlılığımız İsrail'i rahatsız etmiş. Terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz'' dedi.

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Ordu Radyosuna konuşan Şaked, ABD'nin Suriye'den çekilmesinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı güçlendireceğini, İsrail'in ise zararına olacağını" söylemişti.

Şaked, Suriye'deki YPG varlığını kastederek, "Umarım Kürtler Türklere karşı olan savaşlarını kazanırlar. Umarım uluslararası toplum Erdoğan'ın Kürtleri katletmesini önler" ifadelerini kullanmıştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail Adalet Bakanı Ayelet Şaked'in açıklamasına yanıt verdi.

Twitter'dan İsrailli mevkidaşına tepki gösteren Bakan Gül, "Türkiye’nin terörle mücadeledeki azim ve kararlılığı, hem sahada hem masa başında aldığı sonuçlar ve Cumhurbaşkanımızın haykırdığı hakikatler yalnızca İsrail Başbakanı Netanyahu’yu değil, İsrail Adalet Bakanı’nı da fazlasıyla rahatsız etmiş. Ne terör devleti İsrail’in YPG, PKK gibi terör örgütlerine destek fırsatını ganimet bilerek saldırmasına ne de İsrail Adalet Bakanı’nın terör adına ağıt yakmasına şaşırmıyoruz. Bizler bu coğrafyada zulüm, işgal ve terörün sonu gelene dek rahatsızlık vermeye devam edeceğiz" dedi.