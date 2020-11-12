Reform mesajı veren Bakan Gül'den yargı mensuplarına: Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Ceza Hukukunda Alternatif Çözüm Yolları Sempozyumu”nda konuştu. "Asıl olan uygulamanın kendisidir. Uygulamada adliyeye yolu düşen herkes için kolaylaştırıcı olmak insana verilen değerin bir gereğidir. Bunun için hukuk sistemi adalete olan güveni beslerken insanlar için hukuk güvencesi öngörülebilirlik ve hukuki, istikrar sunmalıdır" diyen Bakan Gül, "Bir dosyada verilen bir kararla ilgili ister kazanan ister kaybeden kim olursa aynı kararı verirdi denebiliyorsa işte orada adalet tecelli etmiştir. Çiftçisi esnafıyla toplumun yargıdan beklediği budur. Bırakın adalet yerini bulsun isterse kıyamet kopsun. Bizim yargıçlardan yargı mensuplarından beklediğimiz, şu nasıl bakar, nasıl değerlendirir. Arkadaş, yargı konjonktüre bakmaz, yargı hatıra, birilerinin dediğine bakmaz, yargı vicdanına, hukuka bakar, Anayasa’ya bakar. Bizim beklentimiz budur" diye konuştu.

Yargı mensuplarına böyle seslendi: Siz vicdanınıza danışın, adalet yerini bulsun

“Siz vicdanınıza danışın, adalet yerini bulsun. Ne olursa olsun yargı mensuplarını yanında HSK vardır. Hiç kimsenin talimatına, telkinine bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. 83 milyon huzur içinde geleceğe daha güvenle baksın” diyen Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Demokratikleşme ve erişilebilir adalet sistemini insan onurunu yükseltilmesinin bir gereği olarak görüyoruz. Aynı zamanda ekonomik kalkınmanın ve sosyal gelişimin olmazsa olmazı olarak görüyoruz. Üreten, insanımıza istihdam oluşturan ekonominin vazgeçilmez unsuru da hukuki öngörülebilirliktir. Ekonomik öngörülebilirlik ile hukuki öngörülebilirlik iç içe geçmiş kavramlardır. İşte yargı reformu belgemiz öngördüğümüz yeni düzenlemelerle ülkemizin önünü açacak, erişilebilir adalet sistemiyle yatırım ortamının iyileşmesine hizmet edecektir. Bugün yaptığımız çalışmaların temel amacı da hukuk devleti ilkesinin tamamiyle hayata geçmesi için gerekli adımların masaya yatırılmasıdır.”

Anayasa Mahkemesi kararlarına ilişkin açıklama

"Anayasa Mahkemesi karar verip mahkemenin uyar mı uymaz mı gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde bu anlamda yatırımda hukuk öngörülebilirliğinden bahsetmek mümkün değildir" diyen Bakan Gül, "Anayasa, hukuk uygulanmak için vardır. Hukukun öngörülebilir olması bu anlamda hayati önemdedir" dedi.

"Haksız yere içerde cezaevinde tutuklu kalan kişinin o günleri geri gelmiyor"

"2019 yılında savcılıklara gelen fiillerin yüzde 52,7'si hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş. Yani yarıdan fazlası takipsizlik kararıyla sonuçlanmış. Savcılıklara gelen dosyalar var. Bu kadar, 5 milyon dosya var, yarısından fazlası takipsizlikle, yani boşuna yargı sistemi meşgul edilmiş, vatandaş gitmiş gelmiş. Ama savcılık da bu anlamda hakkı teslim etmiş" diyen Gül devamında da şu sözleri kaydetti:

"Açılan davalarda mahkûmiyet oranı yüzde 46,8. Mahkemelerde verilen kararların yüzde 53,2'si beraat, hükmün açıklamasının geri bırakılması gibi kararlar. Yani açılan davaların yarıdan fazlası da yine beraatle ya da başka şekilde sonuçlanmış."

"Pardon dediğinizde, kusura bakmayın ama haksız yere içerde cezaevinde tutuklu kalan kişinin o günleri geri gelmiyor. Ticari itibarı, maddi kayıpları geri gelmiyor."

Yargı reformu paketinin kapsamına ilişkin açıklama

Yargı reformuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada da, "Hukukun güvenilirliği ekonominin güvenilirliğini de destekliyor. Dolayısıyla uygulamada daha iyi uygulamaları görmek istiyoruz. Bu konuda uygulayıcılarla her türlü hem eğitim hem mevzuat ihtiyaçlarını masaya yatırıyoruz" ifadelerini kaydetti.

"Ne eksikler var, ilave neler yapılacak önümüzdeki dönem için çalışmalarımıza hız verdik" diyen Gül, "Anayasa Mahkemesi kararına uyulmayan bir yerde hukuk güvenliğinden bahsedilemez dediniz. Bu süreçten sonra uymayanlarla ilgili bir şey yapılacak mı?" sorusuna da, "Hâkim ve savcılardan beklentimiz kim ne der ne düşünür diye değil dosya hukuk ne der bu konuda bir uygulamanın yapılması. Milyonlarca dosya içerisinde belli dosyalar gündemi meşgul ediyor, bu konuda değerlendirmeye tabi tutuluyor. Asıl olan güncel meselelerden uzak bir şekilde hukukun adaletin tesisi. Verilen tüm kararlar hem Anayasa Mahkemesi hem AİHM ne demiş bu süreci takip eden bir yeni uygulamalarımız var. Bunlarla ilgili de ilave ne olur arayışı içerisindeyiz" diye yanıt verdi.

Basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Gül'ün açıklamaları şöyle:

Hukukun güvenilirliği ekonominin güvenilirliğini de destekliyor. Dolayısıyla uygulamada daha iyi uygulamaları görmek istiyoruz. Bu konuda uygulayıcılarla her türlü hem eğitim hem mevzuat ihtiyaçlarını masaya yatırıyoruz. İnsan hakları eylem planı önümüzde duran bir belge. Bu konuyu da ekonominin tüm tarafları mülkiyet hakkı, maddi-manevi hakların korunmasıyla ilgili, aleyhe olan hükümlerin eskiye götürülmemesi gibi bir takım düzenlemeler, yakın zamanda iş dünyasının bu konudaki beklentilerini de taraflara, Maliye Hazine Bakanımızla birlikte dinleyeceğiz. Her şeyin başı, yapılan tüm işlemlerin vatandaşın hakkını korumaya yönelik olması gerekir. Ne eksikler var, ilave neler yapılacak önümüzdeki dönem için çalışmalarımıza hız verdik. Hazır olan yargı paketlerimiz var. Bütçe sonrası bu paketler için adım atılması hepimizin ortak dileği. Yapılacak adımlara önümüzdeki dönemde daha yoğun bir şekilde sürdüreceğiz.

(Anayasa Mahkemesi kararına uyulmayan bir yerde hukuk güvenliğinden bahsedilemez dediniz. Bu süreçten sonra uymayanlarla ilgili bir şey yapılacak mı?)

Hâkim ve savcılardan beklentimiz kim ne der ne düşünür diye değil dosya hukuk ne der bu konuda bir uygulamanın yapılması. Milyonlarca dosya içerisinde belli dosyalar gündemi meşgul ediyor, bu konuda değerlendirmeye tabi tutuluyor. Asıl olan güncel meselelerden uzak bir şekilde hukukun adaletin tesisi. Verilen tüm kararlar hem Anayasa Mahkemesi hem AİHM ne demiş bu süreci takip eden bir yeni uygulamalarımız var. Bunlarla ilgili de ilave ne olur arayışı içerisindeyiz. Bizim için ister yabancı ister yerli, yatırımcı, ister işçi ister çiftçi ne olursa olsun hukuk güvenliğini vatandaş lehine koruyacak; tutuklamaları keyfiliğinden uzak, tutuklaması istisna olarak değerlendiren, hukuk güvenliğini daha da güçlendiren uygulamaların hep beraber arayışlarını sürdüreceğiz.