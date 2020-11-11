Erdoğan, Berat Albayrak sessizliğini bozdu, kabine değişikliği kulislerini yalanladı

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden damadı Berat Albayrak sessizliğini 67 saat sonra bozan Erdoğan, şimdiye kadarki çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Bakanlığa getirdiği Lütfi Elvan ile yeni atadığı Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ı da tebrik ederek Türkiye'nin yeni ekonomi hedefleri hakkında konuşan Erdoğan, kulislerde konuşulan kabine değişikliği iddialarını da yalanladı.

"Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarına güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk birimini düşüreceğiz" diyen Erdoğan, vatandaşlardan da bireysel tasarruflarında Türk Lirası'na güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası’ndan yana kullanmalarını istedi.

Erdoğan'ın ekonomiye ilişkin açıklamalarının ardından dolar 7,95 seviyesine kadar indi.

Öte yandan Erdoğan, kulislerde kabine değişikliği yapılacağı yönündeki iddiaları da yalanladı. "Bizim medyanın böyle işi gücü yok acaba ne yapalım da biz şuanda hükûmeti rahatsız edelim, ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım. Tayyip Erdoğan masa başı kelamşörlerin yazdıklarıyla amel etmez. Bunu geçin. Siz 18 yılda böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Yahu atmayız, attıramazsınız. Biz buralara bu kalemlerle gelmedik bu kalemşörlerle savaşa savaşa geldik" diyen Erdoğan, "Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını cumhurbaşkanı belirler" diye konuştu.

Erdoğan ayrıca yeni yapısal reformların da yapılacağı bilgini verdi. Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme öngörülebilir kolay erişebilen hızlı ve etkin işleyen yargı konusunda yeni adımlar atacağız. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin artırılması, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yapısal reformların hazırlığı içindeyiz" dedi.

Erdoğan'ın bir diğer gündemi de Azerbaycan ile Ermenistan arasında imzalanan anlaşma oldu. "Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır" diyen Erdoğan, "Hiçbir sivilin zarar görmemesi bu anlaşmayla sağlanacaktır. İşgal altındaki toprakların ve Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması sürecinde canla başla çalışan diplomatlarımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Ermenistan-Azerbaycan anlaşması açıklaması

"Türkiye anlaşmanın uygulanmasını gözetmek ve denetlemek üzere bölgede kurulacak ortak barış gücünde Rusya ile birlikte yer alacaktır. Hiçbir sivilin zarar görmemesi bu anlaşmayla sağlanacaktır. İşgal altındaki toprakların ve Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması sürecinde canla başla çalışan diplomatlarımıza teşekkür ediyorum."

Suriye açıklaması

"Suriye'de de Karabağ'dakine benzer bir barış ve huzur döneminin en kısa sürede başlamasını canı gönülden arzu ediyoruz. Suriye topraklarını kana bulayan terör örgütlerinin devre dışı bırakılması gerekiyor. Yeni bir Suriye'nin inşası için Rusya başta olmak üzere bölgede etkin olan güçlerle daha yakın çalışmaya hazırız. Bu konuda özellikle de Rusya Federasyonu ile olan ilişkilerimiz, irtibatımız, başta Putin ve ilgili bakanlar bizimle sürekli irtibat halinde olup süratle bunu halletmenin gayreti içindeyiz. Karabağ'da kısa sürede nasıl adil bir barış tesis edildiyse samimi bir işbirliğiyle de Suriye'de de benzer bir adımın atılabileceğine inanıyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi açıklaması

"Sistemin en büyük faydalarını mart ayından bu yana yaşadığımız salgın sürecinde gördük. Tüm dünyayı kasıp kavurduğu bu günlerde hizmet alt yapımızın gücü hem ekonomiyi desteklemek hayata geçirdiğimiz politikalar sayesinde süreci en az hasarla yürüttük. "

Erdoğan'dan istifa eden Berat Albayrak hakkında açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızda da gerek önceki Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız daha sonra Hazine ve Maliye Bakanımız olmak üzere ülkemize önemli hizmetler veren BeratAlbayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum. Bu süreç içerisinde özellikle de iki sismik araştırma, üç tane de sondaj gemisini hakikaten dünyada ekonomik sıkıntıların yaşandığı dönemde bunu fırsata dönüştürmek suretiyle ülkemize kazandırması da finans yönetimi bakımından önemli bir başarıydı. Kendisi sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Ve yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde başarılar diliyorum. Merkez Bankası Başkanlığı'na Naci Ağbal arkadaşımızı atadık. Yeni Merkez Bankası Başkanımıza da bu çalışmalarında inşallah başlarılar diliyorum.

Kabine değişikliği iddiasına yanıt

"Tabii bu günlerde bir kez daha tedavüle sokulan kabine değişikliği yönündeki spekülasyonlarla ilgili, içi boş, tamamen masa başında uydurulan haberler. Bizim medyanın böyle işi gücü yok acaba ne yapalım da biz şuanda hükûmeti rahatsız edelim, ne yapalım da ülkenin kulağına kar suyu kaçıralım. Tayyip Erdoğan masa başı kelamşörlerin yazdıklarıyla amel etmez. Bunu geçin. Yani siz yazacaksınız, tv'lerde konuşacaksınız, ben de onlarla mı amel edeceğim? Siz şu 18 yıl içerisinde böyle bir adım attığımızı gördünüz mü? Yahu atmayız, attıramazsınız. Biz buralara bu makalelerle gelmedik, bu kalemlerle gelmedik biz tam aksine bu kalemşörlerle savaşa savaşa bu makama geldik. Çünkü biliyoruz ki sizler bu ülkede bu ülkenin menfaatine hayırlı bir rüya görmezsiniz. Yeni yönetim sistemimizde değişim gerekiyorsa bunun yerini ve zamanını cumhurbaşkanı belirler. Milletimizin bize verdiği yetkiyi kendi planlarımız, programlarımız ışığında yapmak en başta gelen vazifemizdir. Biz harekete geçmek için şuna veya buna değil sadece millete bakarız. Milletimizden işareti aldığımızda da hiç tereddüt etmeden gereğini yerine getiririz. Bunun dışındaki her dedikodu, söylendi bu millete ihanettir.

"Ekonomide nitelikli istihdam oluşturan enflasyona ve cari açığa yol açmayan bir büyüme yapısı oluşturuyoruz"

Bilindiği gibi salgının küresel etkileri zaten başlamış olan değişim arayışlarını hızlandırmıştır. Türkiye bu fotoğraf içinde geleceği en parlak, fırsatları değerlendirmeye en müsait ülke konumundadır. Yaşadığımız kritik dönemin ruhuna uygun şekilde gerekiyorsa devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan kaçınmayacağız. Amacımız, dünyanın siyasi ve ekonomik bakından tarihi bir değişim sürecinden geçtiği şu süreçte ülkemizi hedeflerimiz doğrultusunda büyütmektir, kalkındırmaktır. Ekonomi politikalarımızı fiyat istikrarı, finansal istikrar ve makro istikrar olmak üzere üç saç ayağında inşa ederek hedeflerimize ulaştıracağız. Bunun için uzun vadeli tasarruflar ve yatırımlar açısından elverişli bir ortam hazırlıyoruz. Böylece büyüme ve istihdamın sağlıklı bir şekilde sürmesini temin edeceğiz. Ekonomide nitelikli istihdam oluşturan enflasyona ve cari açığa yol açmayan, ağırlıklı olarak yurt içi tasarruflar ve doğrudan uluslararası yatırımlarla finanse edilen bir büyüme yapısı oluşturuyoruz."

"Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarına güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk birimini düşüreceğiz"

"Etkin karar alma mekanizmaları sayesinde para ve maliye politikaları ile finansal politikalar arasındaki, uyumu artırarak makro ekonomik istikrarı takip edeceğiz. Buna ilave olarak yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi ve üretken yatırımların özendirilmesi yoluyla iş ve yatırım ortamını daha da cazip hale getirmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde ekonomi politikalarına güven ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacak, ülke risk birimini düşüreceğiz. Türk ekonomisine ve Türk Lirası'na güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını kendi kazancımız olarak görerek yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz.

Erdoğan'dan vatandaşlara Türk Lirası çağrısı

Özellikle vatandaşlarıma sesleniyorum vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında milli paralarına güvenmelerini ve tercihlerini Türk Lirası’ndan yana kullanmalarını istiyorum. Biz kendi paramıza sahip çıkmazsak başkasından aynı hassasiyeti bekleyemeyiz. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu da Türk Lirası’na olan güveni artırmaktan geçiyor."

"Yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı bir seferberlik başlatıyoruz"

Finans tarafında Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile Merkez Bakamız reel sektör tarafında Ticaret Bakanlığımız, Teknoloji Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız iş insanlarımız hep birlikte Türkiye'ye yeni bir ekonomik sıçrama yaptırmak için çalışıyoruz. İnşallah hedeflerimize ulaşacak, ekonomimizi büyüteceğiz. Ekonomisi güçlü olmayan bir ülkenin diğer alanlardaki kazanımlarını koruyamayacağını bilmenin bilinciyle yeni bir istikrar, büyüme ve istihdam odaklı bir seferberlik başlatıyoruz."

"Enflasyonu en kısa sürede tek haneye çekmekte kararlıyız"

"Ekonomide zorluklarımız, sıkıntılarımız elbette var. Karşımızdaki fotoğraf ümitlerimizi artırıyor. Türkiye salgında üçüncü çeyreğe toparlanmayla girmiştir. İstihdamda ağustos itibariyle nisana göre sağlanan istihdam artışını önemli ama yetersiz olarak görüyorum. Bizim daha çok insanımıza iş imkanı sağlamamız gerekiyor. Faizlerin en azından enflasyon seviyesinde tutulma mecburiyeti bu konuda verdiğimiz mücadeleyi zora sokuyor. Faiz sebep enflasyon neticedir. Ve bunu başaracağız. İnşallah enflasyonu daha da aşağıya çekeceğiz. Enflasyonu en kısa sürede tek haneye çekmekte kararlıyız. "

Merkez Bankası Başkanı ve enflasyon açıklaması

"Bakanımız ve Merkez Bankamızın yeni başkanlarının enflasyon hedeflemesi ve para politikası araçlarını temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde şeffaf öngörülebilir istikrarlı bir seviyeye en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Bu çerçevede atacakları her adımda kendilerini yanında olduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Yeni merkez Bankası başkanı ile Hazine ve Maliye Bakanlığımızın görev başlamalarıyla piyasa göstergelerinde yaşanan olumlu seyir doğru yolda olduğumuza işaret ediyor. Cuma günü 8,54 seviyesinde kapanan dolar kuru 8,09 seviyelerine kadar geriledi. "

Yeni yapısal reformlar yolda

"Önümüzdeki aylarda hukuk devleti ilkesini güçlendirme öngörülebilir kolay erişebilen hızlı ve etkin işleyen yargı konusunda yeni adımlar atacağız. Ayrıca yatırım ortamının iyileştirilmesi kamu gelir ve harcamalarının kalitesinin artırılması, kayıt dışılığın önlenmesi gibi yapısal reformların hazırlığı içindeyiz."