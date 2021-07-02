Adalet Bakanı Gül'den yargı mensuplarına: Adalet figürünün gözünü açmayın; kampanyalar, kararınızı engellemesin

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı mensuplarına, “Adalet figürünün gözü bağlıdır. Adalet figürünün gözünü açmayın ki faillere değil de dosyadaki delillere bakarak karar verin” çağrısı yaptı. Davalara ilişkin başlatılan kampanyaların dikkate alınmaması gerektiğini söyleyen Gül, “Kampanya ile oluşan açık hüküm, gerekçe ve delile dayanan hükmün yerini asla tutmaz” dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye Adalet Akademisi tarafından hakim savcı adaylarının eğitimlerine yönelik düzenlediği yarışmalarda dereceye giren 25. Dönem Adli Yargı ile 15. Dönem İdari Yargı adaylarının ödül töreninde konuştu.

Mesleğin saygınlığının muhafaza edilmesi için yargıçların sosyal hayatlarındaki ilişkilerine de dikkat etmesi gerektiğini kaydeden Gül, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından yaşananlara atıf yaparak, “Yargının gerçek anlamda bağımsız ve tarafsızlığının ne kadar kıymetli olduğu gerçeği ortaya çıkmıştır” dedi.

“Dosyanıza tesir etmesine müsaade etmeyin”

“Hiç kimsenin dosyanıza, aklınıza ve vicdanınıza tesir etmesine asla ve asla müsaade etmeyiniz” diyen Gül, yargıçlara adil olmalarını istedi. Gül, “Ne olursanız olun, her şey olabilirsiniz ama dünyada adil olmaktan daha değerli hiçbir şey yoktur. Hukuk devleti, her türlü kamusal faaliyetin sınırını hukukun belirlediği bir devlettir. Hukuk devleti, hakların ve yükümlülüklerin öngörülebilir güvenceye bağlandığı devlettir. Yasama kural koyar, yürütme onu hayata geçirir; yargı da ona uygular, denge ve denetim işlevi görür” diye konuştu.

Yargının dışında adalet aranamayacağını belirten Gül, “Adalet, mahkeme salonlarında tecelli eder, hakimin hükmünde hayat bulur. Bunun dışında her türlü arayış beyhudedir. Her karar doğrudur diye iddiada kimse bulunamaz. Hukuk yollar açıktır. İtirazların, eleştirilerin hepsi de yargı kararına saygı çerçevesinde olmalıdır” dedi.

“Adalet figürünün gözünü açmayın”

Gül, yargı mensuplarından ‘sanığın kesin hüküm olmadan damgalanmama hakkını’, mağdurun da ‘mahremiyet ve ifşa edilmeme hakkını’ benimsemelerini isteyen Gül, şunları vurguladı.

“Adalet figürünün gözü bağlıdır. Meslek hayatınız boyunca asla ve asla bu gözün açılmasına müsaade etmeyin. Hangi suç kim tarafından işlenirse işlensin faile değil fiile bakarak karar verin. Dosyadaki delillere bakarak karar verin. Adalet figürünün gözünü açmayın ki faillere değil de dosyadaki delillere bakarak karar verebilin.

“Kampanyalar sizin kararınızı engellemesin”

Dosya ve delilden haberi olmayanların oluşturduğu kampanya, sizin adil kararınızı asla engellemesin. Bu kampanyaların yargıyı yıpratma gayreti yürüttüğü açıktır. Kampanya ile oluşan açık hüküm, gerekçe ve delile dayanan hükmün yerini asla tutmaz. Dosyadaki deliller bunu gerektirdiği için, ne şekilde olursa adalet için karar verilir. Aleyhine bile karar verilmiş olan kişiye, duruşma salonundan çıkarken ‘Ey hakim, kararı ben dinledim, dosyadaki tüm delillere bakmışsın, ben de olsam aynı kararı verirdim’ dedirtiyorsak, adaleti sağlamışızdır.”

Milletin yegane beklentisinin adil kararın makul sürede verilmesi olduğunu kaydeden Gül, gerekçeli kararın önemine dikkat çekerek, kararın içeriğinin tatmin edici olması gerektiğini söyledi.

Gül, Türkiye’deki insan hakları konusunda da değerlendirmede bulundu. “İnsanı adaletin nesnesi değil öznesi haline getirmek temel misyonumuzdur” diyen Gül, insanı merkeze alarak yargısal faaliyette bulunulmasını öğütledi. Yeni adliye binaları yapıldığını anımsatan Gül, “Artık toplumun adalet duygusunun tecelli etmesi adına teknik anlamda hiçbir mazeretimiz bulunmamaktadır” dedi. (ANKA)