Adalet Bakanı Gül'den Enis Berberoğlu açıklaması: Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması hukukun gereğidir

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği yeniden ihlal kararına ilişkin olarak, "Anayasa Mahkemesi kararlarına uyulması hukukun gereğidir" açıklamasını yaptı.

Gaziantep Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Gül, "Anayasa Mahkemesi kararı bağlayıcıdır. Hukuk güvenliği, üstünlüğü anlamında olması gereken AYM kararlarının uygulanmasıdır. Esas itibarıyla hukukun uygulandığı mahkemelerde AYM'nin kararına uygulamak hukukun gereğidir. Elbette AYM kararlarının hepsine katılmadığımız, bu süreçte gerekçeli karar açıklandığında söylenecek çok şey vardır. Ancak bu uygulanmayacak anlamına gelmez. AYM'nin kararları çerçevesinde olması gereken budur kararların uygulanması budur. Adaletin figürlerinin gözü bağladır. Kimsenin gözünün açmasına izin vermememiz lazım. Adaletin taraflara bakmadan hukukun gereğini yerine getirmek hukukun gereğidir. Elbette kararlar eleştirilir, değerlendirilir. Ama kararlar hukukun bir gereği." dedi.

Ne olmuştu?

Anayasa Mahkemesi, yeniden yargılanmasına yönelik verdiği kararın yerel mahkeme tarafından uygulanmaması üzerine CHP’li Enis Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Berberoğlu’nun, kararın uygulanmaması üzerine yaptığı ikinci başvuruyu değerlendiren mahkemenin, oy birliği ile aldığı kararın gerekçesinde güçlü bir biçimde anayasa ve kararların bağlayıcılığı üzerinde durması bekleniyor. AYM, aldığı ikinci hak ihlali kararını da gereğinin yerine getirilmesi için İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderme kararı aldı. Daha önce AYM’nin yerindelik denetimi yapamayacağı gerekçesiyle kararı uygulamayan yerel mahkemenin, bu kez nasıl bir karar vereceği merakla bekleniyor. Mahkeme, yeniden yargılama yolunu açarsa, milletvekilliği düşürülen Berberoğlu’na, vekilliğinin yeniden kazandırılması da söz konusu olabilecek.

TIKLAYIN | Anayasa Mahkemesi, Berberoğlu için ikinci kez hak ihlali kararı verdi: Gerekçeli kararda, güçlü 'anayasa' vurgusu yapılması bekleniyor