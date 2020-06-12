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Adalet Bakanı Gül'den ABD'nin Metin Topuz'la ilgili açıklamalarına tepki: Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır

12 Haziran 2020 16:12

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda görevli Metin Topuz'un 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına tepki gösteren ABD makamlarına tepki göstererek, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır" dedi. 

Bakan Gül, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasını alıntılayarak, "Türk yargısı bağımsız ve tarafsızdır, emir alacağı tek merci Anayasa ve kanunlardır. Hiçbir ülke, kişi, kurum veya merci, Türk mahkemelerinin adil yargılamasına etki ve telkinde bulunamaz" diye yazdı. 

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan basın açıklaması ise şöyle:  

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