ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan 'Metin Topuz' tepkisi: Bu karar, ABD-Türkiye ilişkilerini baltalıyor

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ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine tepki gösterdi. Pompeo, bu kararın Ankara-Washington hattında ilişkileri kötü etkileyeceğini ifade etti.

Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Pompeo, "Türkiye'de mahkemenin ABD İstanbul Büyükelçiliği çalışanı Metin Topuz'a ceza verme kararı beni derinden rahatsız etti. Bu hamle Türk-Amerikan ilişkilerini baltalıyor. Güvenilir kanıtlar yok, umarız bu karar kısa süre içinde tersine çevrilir" ifadelerini kullandı.

ABD Ankara Büyükelçiliği'nden ABD İstanbul Konsolosluğu irtibat görevlisi Metin Topuz'a 8 yıl 9 ay ceza verilmesinin ardından bir açıklama yapılmış, "Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz" denilmişti.

Metin Topuz’un şüphelisi olduğu 78 sayfalık iddianamede, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra Binali Yıldırım, eski Ali Babacan, Muammer Güler, Zafer Çağlayan, Bekir Bozdağ gibi isimlerin bulunduğu 30 kişi de “müşteki- mağdur” olarak yer almıştı. İddianamede, Metin Topuz’un 17-25 Aralık darbe girişiminde rol oynayan emniyet görevlileriyle görevi aşacak şekilde çok yoğun irtibatının olduğu öne sürülmüş ve casusluk suçlaması yöneltilmişti. Ayrıca ‘kumpas’ olarak nitelendirilen soruşturmaların koordine ve kontrolünü yaptığı iddia edilmişti.

İddianamede, tanık ifadelerinden Metin Topuz ile 15 Temmuz’da Akıncı Üssü’nde yakalanan firari Adil Öksüz’ün irtibatı olduğu da ileri sürülmüştü.