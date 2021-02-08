Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyeti, 1921 Anayasası'nın ruhuyla taçlandıracağız

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 'ın gündeme getirdiği yeni anayasa çalışmalarına ilişkin olarak, "Bugün 1921 Anayasası'nın ruhuyla, yine cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına girerken yeni bir toplumsal sözleşmeyi yine Gazi Meclisimizin iradesiyle, milletimizin iradesiyle yeni anayasayla taçlanacağına olan inancımız tamdır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'e 'Gazi' unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis'te düzenlenen anma programına katıldı.

Bakan Gül, "emperyalizme karşı kazanılan İstiklal Harbi sonrasında tarihte yeni bir sayfa açıldığını ve Birinci Meclis binasında tam 100 yıl önce 1921 Anayasası'nın kabul edildiğini" söyledi.

Gül, şöyle devam etti:

"İşte ilk Anayasamız, bu toprakların tapusunun kimde olduğunu gösteren bir mühürdür ve bu mührün sahibi de aziz milletimizin ta kendisidir. Tam da Gaziantep'e Gazilik unvanının verildiği kanunun çıktığı günden birkaç gün önce, 10 gün öncesinde bu Anayasa, bu ulvi çatı altında kabul edilmiştir.

1921 Anayasası, Türkiye'de yaşayan herkesin her düşüncenin, her inancın, her anlayışın yansıdığı bir toplumsal sözleşme metnidir. Yine aynı anlayışla, 100 yıl sonra aynı ruhla bunun yine gerçekleşeceğine, 83 milyonu kuşatan, insan onurunu koruyan, hak ve özgürlükleri teminat altına alan yeni Anayasa'nın yapılacağına olan inancımız tamdır."