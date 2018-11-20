Adalet Bakanı Gül, cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu sayısını açıkladı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, cezaevlerinde 260 bin 144 tutuklu ve hükümlü bulunduğunu söyledi. Gül, "Bunların 202 bin 434'ü hükümlü, 57 bin 710'u ise tutukludur" dedi.

Adalet Bakanlığı'nın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Bakan Gül cezaevlerinde bulunan tutuklu ve hükümlü sayısını açıkladı. Cezaevlerinde 260 bin 144 tutuklu ve hükümlünün bulunduğunu söyleyen Gül, bunların 202 bin 434'ünün hükümlü, 57 bin 710'u ise tutuklu olduğunu ifade etti.

Çocukların icra alınmaması için düzenleme yapıldığını belirten Bakan Gül, "Çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması uygulamasına ilişkin çalışmamızı tamamladık. Düzenleme yapıldığında bu konu icra müdürlüklerinin görevi olmaktan çıkartılacak, vatandaşlar bu işlemlerden dolayı harç ve teslim gideri ödemeyecek" dedi.

"FETÖ ile mücadele aynı zamanda Türk yargısının bir bağımsızlık ve saygınlık mücadelesidir" diyen Bakan Gül, konuşmasına şöyle devam etti:

"Bu mücadeleyi yargının saygınlığını yükselterek, toplumun adalet inancını yine yücelterek sürdüreceğiz.

FETÖ yargılamaları, hukuk ve hakkaniyet çerçevesinde, uluslararası hukukun temel ilkelerine de uygun şekilde büyük bir gayret ve fedakarlıkla sürdürülmektedir.

Darbe suçundan 289 dava açılmıştır. Bu davalardan 220'si karara çıkmış, 69 davada ise yargılamalar devam etmektedir."