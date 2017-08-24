Adalet Bakanı Gül: Almanya'dan Adil Öksüz için yanıt gelmedi

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, 'FETÖ'nün sözde 'Hava Kuvvetleri İmamı' olduğu belirtilen Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğu iddialarına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, Almanya'dan Öksüz'ün iadesinin istendiğini belirterek, "Bu konuda Almanya'dan bir yanıt gelmedi. Bizler de hem uluslararası hukukun, uluslararası sözleşmelerin gereği olarak Almanya'dan bu konuda gerekli adımları atıp, bu husustaki talebin yerine getirilmesini bekliyoruz" dedi.

Türkiye, Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü iddiaları üzerine 16 Ağustos tarihinde Berlin'e nota vermişti. Notada Öksüz'ün Almanya'nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı sorulmuş ve haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istenmişti.

DW Türkçe'ye bilgi veren Alman diplomatik kaynaklar Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair bir bilginin olmadığını aktarmıştı.