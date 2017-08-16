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Berlin: Adil Öksüz'ün Almanya'da olduğuna dair bir bilgi yok

15 Temmuz'un kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü iddia edilmişti

16 Ağustos 2017 18:17

15 Temmuz iddianamelerinin 2 numaralı firari sanığı ve darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün Almanya'da görüldüğü iddialarıyla ilgili Alman makamlardan yalanlama geldi.

DW Türkçe’ye bilgi veren Alman diplomatik kaynaklar, Türkiye’nin girişimini doğrularken “Adil Öksüz’ün Almanya’da olduğuna dair bilgi yok” dedi ve Türk tarafına da bu yanıtın verildiğini aktardı.

Farklı eyaletlerde yapılabilen sığınma başvuruları ile ilgili olarak özellikle de siyasi olarak önem taşıyan isimler hakkında normal koşullar altında Alman Dışişleri Bakanlığı’na bilgi veriliyor. Ancak Alman yetkililer şu aşamada Öksüz ile ilgili olarak kendilerine ulaşmış bir bilgi olmadığına vurgu yapıyor.

Öte yandan uluslararası sözleşmelerden kaynaklanan yükümlülükler nedeniyle Almanya sığınma başvurusunda bulunanlarla ilgili resmi açıklama yapmıyor, bilgi vermiyor.

 

"İddialar çelişkili"

 

Konuyu yakından takip eden diplomatik kaynaklar, Öksüz hakkındaki haberlerin çelişkili olduğunu, aynı anda aynı kişinin farklı kentlerde olduğu yönünde iddiaların bulunduğunu, bu bilgilerin bazı kişilerin ihbarlarına dayandırıldığına dikkat çekiyor. Alman kaynaklar, enzer iddiaların daha önce de firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara ile ilgili olarak gündeme getirildiğine işaret etti.

Türkiye'nin darbe girişimi sonrası iadesini talep ettiği kişilerle ilgili uluslararası teamüllere uygun iade dosyası sunmadığını, Alman hükümetinin ısrarla Ankara’ya ilettiği uluslararası kurallara uygun iade dosyası iletilmesi talebine yanıt vermediğine dikkat çeken Alman yetkililer, Alman mahkemelerin kapsamlı hukuki delil ve dayanak olmaksızın iade yönünde karar almayacağının altını çiziyor. Bu son girişimde de Türkiye’nin kapsamlı deliller sunmadığı mahkemenin yakalama emri ile yetinildiği belirtiliyor.

 

Almanya'ya baskı

 

Berlin’de bu girişim daha çok Türkiye’nin son dönemde Almanya’yı terörle ilişkilendirme ve bu yönde kamuoyu oluşturma eğiliminin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel daha önce yaptığı bir açıklamada Türkiye’den defalarca somut kanıtlar içeren bilgi talebinde bulunduklarını söylemiş, "Biz ancak bu bilgiler verildiği takdirde bir kişinin iadesinin mümkün olup olmayacağını değerlendirme aşamasına gelebiliriz” görüşünü aktarmıştı.

Türkiye’ye, Gülen yapılanması mensubu her kişinin otomatik olarak gözaltına alınarak iade edilemeyeceğini anlatmaya çalıştıklarını aktaran Gabriel, “İltica başvuruları konusunda bizde çok açık yasal düzenlemeler var, bunlara uymakla yükümlüyüz” şeklinde konuşmuştu.

Türkiye’deki bazı gazetelerde geçen hafta "FETÖ imamı Almanya'da" başlıklarıyla haberler yer almış, 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi olarak gösterilen Adil Öksüz'ün Almanya’da olduğu, Hannover, Frankfurt ve Ulm gibi farklı kentlerde görüldüğü iddialarına yer verilmişti.

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