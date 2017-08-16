Türkiye'den Almanya'ya Adil Öksüz notası

FETÖ soruşturması kapsamında aranan firari Adil Öksüz’ün Almanya’da görüldüğü haberleri üzerine Türkiye Almanya’ya nota vererek, haberlerin doğruluğunun araştırılmasını istedi. Notada ayrıca eğer Öksüz’ün varlığı tespiti edilirse yakalanarak Türkiye’ye iade edilmesi istendi.

Duvar'da yer alan habere göre medyaya yansıyan bilgilere göre, “FETÖ’nün hava kuvvetleri imamı” olarak aranan Öksüz hakkında çıkan son haberler üzerine Türkiye üst düzeyde diplomatik girişimde bulundu. Almanya daha önce Öksüz’ün ülkede bulunduğuna dair ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını açıklamıştı. Geçen hafta Türk basınında çıkan haberlerde, Almanya’daki Türk vatandaşlarının Adil Öksüz’ü Frankfurt ve Ulm kentlerinde gördükleri, Öksüz’e Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturum verildiği iddia edilmişti.

Alman makamları, uluslararası sözleşmelere dayanan yükümlülüklerini gerekçe göstererek iltica talebinde bulunan kişiler hakkında bu kişilerin geldiği ülkelerle bilgi paylaşımı yapmıyor.