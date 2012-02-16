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Adalet Bakanı Ergin savcı Sarıkaya için soruşturma izni verdi

HSYK Başkanı olan Bakan Sadullah Ergin'in Sarıkaya hakkında inceleme yapılmasına izin verdiği öğrenildi.

16 Şubat 2012 17:24

T24 - Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Müsteşarı Hakan Fidan'ın da ifadeye çağrıldığı soruşturmadan alınan özel yetkili İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya hakkında Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nca (HSYK) inceleme yapılmasına izin verdi.

HSYK, kamuoyunda ''KCK soruşturması'' olarak bilinen soruşturma kapsamında, MİT görevlileri hakkındaki çeşitli iddiaları içeren bilgi ve belgelerin basında yer alması nedeniyle ''soruşturmanın gizliliğinin ihlal edildiği'' gerekçesiyle resen inceleme başlatmıştı. Bunun sonucunda, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Sadrettin Sarıkaya hakkında inceleme yapılmak üzere kurul müfettişi görevlendirilmesi hususunda Kurul Başkanı'na teklifte bulunulmasına oy birliği ile karar verilmişti.

Adalet Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, HSYK Başkanı olan Bakan Sadullah Ergin'in Sarıkaya hakkında inceleme yapılmasına izin verdiği öğrenildi.

HSYK, Sarıkaya'nın soruşturmanın gizliliğini ihlal edip etmediğini araştıracak. İnceleme sonucu Sarıkaya'nın soruşturmada herhangi bir kusuru ortaya çıkarsa Sarıkaya hakkında soruşturma açılıp açılmamasına karar verilecek.

 

 

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