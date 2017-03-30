Adalet Bakanı: CHP Erdoğancı kesildi; Türk milleti Kılıçdaroğlu'ndan bin defa daha zekidir!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ 16 Nisan'da gerçekleşecek anayasa referandumu öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. "Türk milleti Kılıçdaroğlu'ndan da yanındakilerden de bin defa daha zekidir, bütün bu olup bitenleri değerlendirecek ve istikrarsız Türkiye isteyen gerek Batılı ülkelere gerekse terör örgütlerine sandıkta 'Evet'leri ile en güzel cevabı verecektir" görüşünü dile getiren Bozdağ, "CHP siyasetini Tayyip Bey üzerine kurmuş. Tayyip Bey düşmanlığı üzerinde ve tabanında bu havayı oluşturmak için ciddi şeyler kullanıyor. Ama şimdi Erdoğancı kesildiler. CHP, 'Tayyip Bey'e saygılı bir dil kullanın. Onu sevenler AK Parti'nin dışında da daha fazla. CHP'de, MHP'de, HDP'de, BBP, Saadet Partisinde sevenleri var" ifadesini kullandı.

Referandum ile ilgili Yeni Şafak gazetesinden Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu ve yargı muhabiri Osman Özgan'a değerlendirmelerde bulunan Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Türk milleti 16 Nisan'da büyük bir reformun yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Türkiye'nin ne kadar doğru bir adım attığını bu reforma karşı çıkanlara bakarak anlamak mümkün. Bazı Batı ülkeleri doğrudan taraf oldu ve 'hayır' çıksın diye propaganda yaptırıyorlar, yapanlara destek veriyorlar. PKK, FETÖ, DHKP-C ve bilumum terör örgütleri de dayanışma içerisinde 'hayır' kampanyası yürütüyor.

"Aynı safta birleştiler

"Batılı güçler ve terör örgütleri aynı safta birleşti. Siyasi istikrarı olan, güçlü iktidar tarafından yönetilen, ekonomisi her türlü şoka dayanıklı, kriz ve kaosla baş eden, terörle etkili mücadele eden bir Türkiye'yi terör örgütleri de istemiyor, bazı Batı ülkeleri de istemiyor. CHP aynı teklifi kendisi getirseydi bu sefer farklı düşünürdü. Burada ideolojik bir duruş var. 'Evet'in propagandasını Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başbakan Yıldırım, MHP lideri Bahçeli, BBP lideri Destici yapıyor. 'Hayır' propagandasını ise PKK, FETÖ, DHKP-C dahil bilumum terör örgütleri, Avusturya, Almanya, Hollanda başta olmak üzere bazı Batı ülkeleri ile CHP ve HDP yapıyor. Hakem olup, bu propagandaların hangisinin Türkiye'nin lehine olduğuna karar verecek olan aziz Türk milletidir.

"PKK 'Hayır' propagandasını yapmıyor diyebilir miyiz?"

"Biz hakem olan aziz milletimize 'Evet kararını verirseniz şunlarla yan yana olacaksınız, aynı hedefe yürümüş olacaksınız. Hayır kararını verirseniz de bunlarla aynı hedefe gitmiş olacaksınız' diyoruz. Bunu söylemek 'Hayır' diyene 'teröristsin' demek değildir. PKK 'Hayır' propagandasını yapmıyor diyebilir miyiz? O zaman benim bunu milletimin dikkatine sunmam kadar doğal ne olabilir?"

"Kafası karışık olan Kılıçdaroğlu'dur"

"Halkın kafası çok net. Kafası karışık olan Kılıçdaroğlu'dur. Her gün yeni bir çarpıtmayla, yeni bir yalanla milletin huzuruna çıkıp kendi kafa karışıklığını halka da yansıtmak için büyük bir çabanın içerisinde. Kılıçdaroğlu, 'Avrupa Evet için çalışıyor' diyor. 16 Nisan'da Türkiye ve Türk halkı Almanya, Hollanda ya da diğer Batılı ülkelerin hükümet sistemini değiştirmeyi oylamayacak. Peki bunlar niye bu kadar telaşa kapıldı?

"Türk milleti Kılıçdaroğlu'dan da yanındakilerden de bin defa daha zekidir"

"Bugüne kadar Türkiye pek çok seçim yaptı. Türkiye'nin yaptığı hiçbir halk oylamasına ve seçime yurtdışından böyle alenen müdahale örneği yok. İlk defa böyle bir tavır en üst düzeyde. Sayın Kılıçdaroğlu'nun yaptığı Türk milletinin aklıyla alay etmekten başka bir şey değildir. Türk milleti Kılıçdaroğlu'dan da yanındakilerden de bin defa daha zekidir, bütün bu olup bitenleri değerlendirecek ve istikrarsız Türkiye isteyen gerek Batılı ülkelere gerekse terör örgütlerine sandıkta 'Evet'leri ile en güzel cevabı verecektir.

"Ssiyasetçiler terleyecek"

"İktidar olmak isteyenler sadece kendi tabanının oyu ile iktidar olamayacak. Herkes kendi mahallesinin dışına çıkacak. Yeni sistem hayata geçtikten sonra siyasetçiler çok terleyecek. Terlemekten korkanlar da bu sistem değişikliğine karşı çıkıyorlar.

"Erdoğancı kesildiler"

Bozdağ, “CHP siyasetini Tayyip Bey üzerine kurmuş. Tayyip Bey düşmanlığı üzerinde ve tabanında bu havayı oluşturmak için ciddi şeyler kullanıyor. Ama şimdi Erdoğancı kesildiler. CHP, 'Tayyip Bey'e saygılı bir dil kullanın. Onu sevenler AK Parti'nin dışında da daha fazla. CHP'de, MHP'de, HDP'de, BBP, Saadet Partisinde sevenleri var. Bunlardan hayır oyu verenler olabilir. Siz saygısız bir dil kullandığınız zaman incinirler gider evete dönerler. Saygı orucu tutun. 16 Nisan akşamına kadar ya sabır çekin' diyor. Halkı böyle aldatıyorlar" dedi. Bozdağ, “Bu sistem değişikliği Tayyip Bey, AK Parti ya da bir siyasi parti için değil. Bu, Türkiye ve Türk milleti için yapılıyor. Tam da Tayyip Bey sonrası için yapılmaktadır. Çünkü mevcut sistem siyasi istikrar kurmuyor, güçlü iktidar tesis etmiyor. Yeni sistem liderlere bağlı istikrar dönemlerini sona erdirecek" diye konuştu.

"CHP'liler çarpıtıyor"

Yargıdaki değişimi de CHP'nin çarpıttığına dikkati çeken Bakan Bozdağ, “Anayasa Mahkemesi'ne seçilecek üyelerin seçim usulünde bir değişiklik yapılmıyor. Sadece üye sayısı 17'den 15'e düşüyor. Karar sayısı da 12'den 10'a düşüyor. CHP gayrisamimi davranarak büyük bir çarpıtma içine giriyor. CHP, 'Cumhurbaşkanı, Anayasa Mahkemesi'nin bütün üyelerini seçecek' yalanını söylüyor"dedi. Bozdağ, yeni sistemde şimdiki sistemde olduğu gibi cumhurbaşkanının HSYK'ya 4 üye seçeceğini söyledi.

"Her alanda kararname çıkarma yetkisi yok"

Bu sistemin yasama ve yürütmeyi birbirinden tam ayırdığını ve birbirine karşı bağımsız hale getireceğini belirten Bozdağ, “Böyle olunca yürütme yetkisini kullanan Cumhurbaşkanına sağlıklı ve hızlı karar alma ve uygulama için kararname çıkarma yetkisi veriyor. Ama Anayasa Cumhurbaşkanına her konuda kararname çıkarma yetkisi vermiyor. Siyasi haklar, insan hak ve hürriyetleri dahil olmak üzere 82 konuda kararname çıkaramaz. Sadece 3 alanda kararname çıkarabilecek. Bunlar, saydığım yasakların dışında kalan yürütme ile sınırlı alan, üst düzey kamu görevlilerini ataması ve görevden alması, Bakanlıkların kuruluş görevleri, taşra merkez teşkilatlarına dair... Bu düzenlemeler Anayasa Mahkemesi'nin denetimine açık olduğu gibi meclisin de denetimine açık, iptal edilebilir veya değiştirilebilir" dedi.

"Fesih değil yenileme"

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, 'Meclis'i feshedecek' sözünü de eleştiren Bozdağ, “Fesih kavramı anayasamızda yoktur. Anayasadaki ifade seçimlerin yenilenmesidir, fesih değildir. Mevcut Anayasamızda da seçimlerin yenilenmesi kavramı vardır. Bunu fesihle karıştırmak asla kabul edilemez. Yeni Anayasa'ya göre ise Cumhurbaşkanı seçimlerin yenilenmesine karar vermesi halinde hem Meclis'in hem Cumhurbaşkanı seçimi birlikte yenileniyor" diye konuştu.