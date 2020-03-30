Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan işler ertelendi

"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip Koronavirüs tedbirleri kapsamında cezaevlerinde görevli personel evlerine gönderilmeyeceğini ve izole yerlerde kalacaklarını duyurdu. Bakan Gül, "30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelendiğini açıkladı.

Ankara’da HSK ve TBB ile gerçekleştirilen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Gül, Bu süreçte vatandaşlarımızın zaruri olmadıkça asla noterliklere gitmemeleri gerekli. 30 Nisan'a kadar tüm duruşmalar ve acil olmayan tüm işler ertelenmiştir. Avukat meslektaşlarımızın CMK ödemeleri, 6 Nisan itibarıyla tümüyle yapılmış olacak." dedi.

Bakan Gül, "Tüm bunlar elbette geçici tedbirlerdir. Öte yandan ülkemizde kesintisiz işleyen bir hukuk sisteminin mevcut olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Bir mağduriyeti ve şikâyeti olan vatandaşlarımız için adaletin kapısı kapatılmamıştır, daima açıktır. Adaletin izolasyonu olmaz. Koronavirüs’le mücadelerimizi verirken sosyal mesafeyi koruyacağız ama adaletle aramıza mesafe koymayacağız. İnsanlık tarihine geçecek bu olağandışı dönemde adalet milletimizin huzuru için aralıksız çalışmaktadır." diye konuştu.

Gül, "Korona salgını karşısında cumhuriyet başsavcılıkları toplumun ortak hukukunu, huzurunu, menfaatini korumak için son iki haftada 58 ilde 459 kişi hakkında soruşturma başlatmıştır. Sosyal medyada manipülatif haber ve paylaşımlarla ilgili olarak 385 kişi, 65 yaş üstü vatandaşlarımıza rencide davranışlarda bulunan 8 kişi, karantina tedbirlerlerine aykırı davranmakla ilgili olarak 11 kişi, stokçuluk karaborsa gibi 55 kişi hakkında soruşturma işlemi yapılmıştır." ifadesini kullandı.