Adalet Bakanı Bozdağ'dan Sinan Oğan hakkında suç duyurusu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın, MHP Genel Başkan adaylarından Sinan Oğan'ın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamalar nedeniyle savcılığa suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

Sinan Oğan'ın hafta sonu Yozgat'ta katıldığı toplantıyla ilgili paylaştığı tweetlerde, Bakan Bozdağ'ı konvoyuna yapılan saldırılarda sorumlu tutmuştu.

Oğan, tweetlerde şunları iddia etmişti:

"Önce kürsü devrildi, sonra araca saldırı, şimdi de silahlı saldırı. Saldırıyı Bekir Bozdağ, Vali, Emniyet Müdürü ve Sadir Durmaz ortak planladı. Bu karanlık plan Hollandalı Bekir'in onayı ve maalesef ki taşeronluğa soyunanların desteği ile hayata geçirilmek isteniyor.”

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağı belirtilen Adalet Bakanı Bozdağ'ın, Oğan'ın iddiaları için 'iftira' dedi.

Yozgat'ta yaşanan olaylar ile ilgili olarak Yozgat Valiliği tarafından yapılan açıklamada da Sinan Oğan'ın toplantı yapacağı salonun dışında iki grup arasında arbede yaşandığı belirtilirken, "Olay esnasında ne resmi görevliler nede gösteri yapanlarca asla silah kullanılmamıştır. Oğan'ın sosyal medyadan yaptığı suçlamalar asla gerçeği yansıtmamaktadır. Bu suçlamaları iftira olarak görüyor ve tamamıyla reddediyoruz" denilmişti.