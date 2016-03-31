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Politika

Adalet Bakanı Bozdağ: #WeLoveErdogan etiketinin kaldırılması küresel operasyon

Twitter konuyla ilgili Türkçe bir tweet attı

31 Mart 2016 01:06

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Twitter’da gündemdekilerin içinde yer alan #weloveErdoğan (Seni seviyoruz Erdoğan) etiketinin kaldırılmasına ilişkin “Twitter yetkililerine ben soruyorum; kim talimat verdi, 'we love Erdoğan' hashtag'ını kaldırdınız? Bir ülke mi, bir kişi mi, bir terör örgütü mü veya başka biri mi talimat verdi? İnsanların birine dair sevgisini ifade etmesi nasıl Twitter'ı rahatsız ediyor?Sayın Cumhurbaşkanımıza karşı yürütülen küresel operasyonunun bir yansımasıdır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
 

Twitter'dan Türkçe tweet


Konuya ilişkin açıklama yapan Twitter, "Gündemdekiler bir konunun toplamdaki rağbetine göre değil, atılan tweet'lerin hızını ölçen bir algoritmaya göre belirlenir" dedi.  

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