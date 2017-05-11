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Adalet Bakanı Bozdağ: FETÖ'nün tasmalı köpekleri, görev şehidi savcımız hakkında havlamaya başlamışlar!

"Kimin cennete, cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez"

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper, trafik kazasında hayatını kaybetti

11 Mayıs 2017 12:35

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 'FETÖ’den hakkında yakalama kararı bulunan firari Emre Uslu başta olmak üzere cemaate yakın bazı isimlerin Denizli’de trafik kazasında hayatını kaybeden Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ile ilgili tweetlerine sert sözlerle tepki gösterdi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşım yapan Bozdağ, şunları kaydetti:

''FETÖ’nün tasmalı köpekleri, görev şehidi Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper ve onun şahsında yargı aleyhine havlamaya başlamışlar. Denizli Cumhuriyet Başsavcımız Mustafa Alper, görevine giderken kazada ölmüştür; Allah indinde şehittir. Şehitler ölmez, diridir, cennetliktir. Kimin cennete, cehenneme gideceğine FETÖ ve onun köpekleri karar vermez; kimin cennete veya cehenneme gideceğine sadece Allah karar verir. FETÖ ve köpekleri, başkaları için cennet, cehennemde yer dağıtacaklarına, bunca haksızlık ve suçtan sonra kendilerini ne beklediğine baksınlar." 

Bozdağ'ın tweetleri şöyle:

 

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