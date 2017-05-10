İlk 15 Temmuz iddianamesini hazırlayan başsavcı trafik kazasında hayatını kaybetti

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli, bu sabah cezaevine giderken, yan yoldan çıkan hafriyat kamyonunun sol yanından çarpıp üstüne devrildiği makam aracında yaşamını yitirdi. Kazada Başsavcı Alper’in koruma polisi ise yaralandı. Kazada kamyon şoförü Uğur T.’nin ehliyetine bir süre önce alkollü araç kullanmaktan 2019 yılına kadar el konulduğu ortaya çıktı. Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkenin ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve 'FETÖ' soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı öldüğü kazaya ilişkin olarak "Bir takip veya herhangi bir şey söz konusu değil. İlk değerlendirmemiz şu anlık kaza" açıklaması yaptı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ramazan Çetin ve Deniz Tokat'ın haberine göre, kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi Salihağa yolu üzerinde meydana geldi. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ülkenin ilk askeri darbe iddianamesini hazırlayan ve 'FETÖ' soruşturmalarında etkin bir isim olan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı, evli ve 2 çocuk babası 48 yaşındaki Mustafa Alper, şoförü Muzaffer Akşehirli yönetimindeki 20 AB 548 plakalı makam otomobiliyle kente 20 kilometre uzaklıktaki Kocabaş D Tipi İnfaz Kurumu’na gitmek üzere yola çıktı. Koruma polisi Ramazan Uğurlu’nun da bulunduğu Başsavcı Alper’in makam otomobiline kent çıkışındaki yeni açılan yolda, 7045 Sokak'tan çıkarken, levhadaki ’dur’ uyarısına uymayan özel bir şirkete ait 53 yaşındaki Uğur Tufan’ın kullandığı 64 DL 821 plakalı hafriyat yüklü kamyon çarptı.

Kamyon makam aracının üzerine devrildi

Tonlarca toprak yüklü hafriyat kamyonu, makam otomobiline sol sürücü tarafından çarpıp, yandaki kablo fabrikasına doğru sürükledi ve ardından da üstüne devrildi. Kamyondaki yük de makam otomobilinin üstüne yığıldı.

Kazayı görenler sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirip yardıma koştu. Kaza yerine yakın şantiyeden getirilen bir kepçeyle, gecikmeksizin araçtakilere yardım için çalışma başlatıldı. Kepçe yardımıyla makam aracının üstündeki kamyon kaldırıldı. Ancak, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Başsavcı Alper ile şoförü Akşehirli’nin öldüğü belirlendi. Makam aracında bulunan ve yaralanan koruma polisi 34 yaşındaki Ramazan Uğurlu ise ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Uğurlu’nun hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaçmaya çalışan kamyon şoförü yakalandı

Kazadan sonra kaçmaya kalkışan hafriyat kamyonunun şoförü Uğur Tufan ise polis tarafından gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Vali olay yerine geldi

Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından cenazeler Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay yerine ve morga gelen Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, incelemelerde bulundu. Çevre illerden çok sayıda savcı ve adli personel de Denizli’ye geldi.

Sürücünün ehliyetine el konulmuş

Gazetecilere açıklamada bulunan Vali Altıparmak, "Sabah 8.40 civarında acı bir olay yaşadık. Başsavcımızı iyi bir hukuk ve devlet adamımızı kaybettik. Üzüntümüz çok büyük. Denizli ve Türk milleti olarak başımız sağ olsun. Şoförümüzü de kaybettik. Koruma polisimiz yaralı. Kazaya karışan kamyon maalesef, dur levhasına uymadan yoldan çıkıp başsavcımızın makam aracıyla çarpıştı. Bu kaza sonrasında şoför olay yerini terk etmişti, ancak güvenlik güçlerimizi kendisini buldu. Ehliyeti dahi yok. Alkolden 2019 yılına kadar ehliyetine el konulmuş. Böyle bir kazayı aileye yaşattı. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

"İlk değerlendirme anlık kaza"

Vali Altıparmak bir gazetecinin "suikast ihtimali var mı?" sorusuna, "Başsavcımızın her zaman kullandığı bir yol değil. Normal yolu değil cezaevine giderken kullanılan bir yol. Rutin bir gidiş güzergahı değil. Bir takip veya herhangi bir şey söz konusu değil. İlk değerlendirmemiz şu anlık kaza. Olay detaylandıkça bilgi vermeye devam edeceğiz" cevabını verdi. Altıparmak, Mustafa Alper için yarın saat 09.30'da Denizli Adliyesinde tören düzenleneceğini ve ailenin karar vereceği yere defin işleminin gerçekleştirileceğini söyledi. Denizli Baro Başkanı Müjdat İlhan, Denizli’nin bir değerini kaybettiğini belirterek, trafik terörüne önemli bir devlet adamını kurban verdiklerini kaydetti.

Mustafa Alper kimdir?

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 1969 yılında Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde doğdu. Sırasıyla; Cumhuriyet İlkokulu, Kavaklıdere Ortaokulu, 60.Yıl S.M.Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı üniversitede Avrupa Birliği Hukuku uzmanlığı ve yüksek lisans derecesi aldı. İzmir’de öğretim görevliliği ile avukatlık yaptı, askerliğini de İzmir’de tamamladı. 1995 yılında Ankara Hâkim/Savcı adayı olarak mesleğe katılan Alper, stajının akabinde Konya/Ereğli, Muş/Varto, Afyonkarahisar/Dazkırı, Çanakkale Cumhuriyet Savcılıkları; İskenderun, Van Cumhuriyet Başsavcılıkları, Van Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ve Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı görevlerinde bulundu.

İngilizce bilen, hakim Hatıran Alper ile evli ve 2 çocuk babası Başsavcı Mustafa Alper 13 Temmuz 2015 tarihinden itibaren Denizli Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapıyordu.